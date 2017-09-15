Осінній десерт – сливові пироги

Соковиті, солодкі з кислуватим присмаком сливи – вдала начинка для пирогів. Найкраще віддати перевагу стиглим “угоркам”.

Пиріг заливний

0,5 кілограма слив, 3 яйця, 180 грамів цукру, 125 грамів сметани, 60 грамів олії, 240–260 грамів борошна, 5 грамів соди, 2 грами лимонної кислоти, 2 грами кориці.

Духовку розігрійте до 200 градусів. У каструлі збийте міксером яйця і цукор до побіління маси. Додайте сметану і перемішайте. Влийте олію і знову перемішайте. Всипте заздалегідь підготовану суміш із просіяного борошна, соди й лимонної кислоти. За допомогою вінчика перемішайте тісто до однорідного стану. За густиною воно повинно вийти таке, як на оладки.

Застеліть деко пергаментним папером, прикривши також бортики. Вилийте половину тіста на деко й розрівняйте лопаткою. На тісто викладіть половинки слив зрізом догори. Посипте сливи корицею. Залийте другим шаром тіста, залишаючи невеликі просвіти, щоб у процесі випічки із заготовки вільно виходив гарячий пар.

Поставте деко в духовку на середній рівень і випікайте пиріг 30–40 хвилин, до світло-золотистої скоринки.

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Для тіста: 100 грамів вершкового масла (охолодженого), 1 яєчний жовток, 20 грамів цукру, 200 грамів борошна, 2 столових ложки холодної (крижаної) води, 1 столова ложка лимонного соку. Для начинки: 400 грамів слив, 150 грамів несолодкого йогурту, 2 яйця, 1 яєчний білок, 130 грамів цукру, 2 столових ложки крохмалю.

Охолоджене масло поріжте дрібним кубиком. Просійте до нього борошно, додайте цукор і щіпку солі. Розітріть усе ложкою. Зробіть у масі заглиблення і додайте жовток. Знову перемішайте ложкою до утворення розсипчастої суміші.

З’єднайте холодну воду з лимонним соком, потроху додайте цю рідину в борошняну масу при постійному її перемішуванні. Замісіть еластичне тісто й скатайте в кульку. Замотайте у харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.

У глибокій мисці з’єднайте йогурт, цукор, яйця, яєчний білок і крохмаль. Збийте вінчиком чи міксером на маленькій швидкості до однорідної консистенції.

Розподіліть тісто у формі руками, сформувавши бортики висотою 3 см. Довільно викладіть нарізані сливи без кісточок. Залийте заливкою і поставте пиріг у розігріту духовку. Випікайте 60 хвилин при 180 градусах. Заливка повинна загуснути і не “братися” при дотикові на палець. Залиште пиріг охолонути у формі, потім акуратно перекладіть на блюдо. Коли повністю охолоне, наріжте на порції.

Пиріг тертий

400 грамів борошна, 200 грамів цукру, 200 грамів вершкового масла, 1–2 яйця, 8–10 слив, 0,25 чайної ложки кориці, 1 щіпка солі.

Змішайте борошно з цукром і сіллю. Додайте шматочки холодного вершкового масла і розітріть усю масу пальцями на крихту. Потім вбийте яйце і швидко замісіть тісто. Сформуйте з нього дві кулі, загорніть кожну в харчову плівку й помістіть у холодильник мінімум на годину.

Сливи наріжте тонкими довгастими скибочками, перемішайте з корицею. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть її пергаментним папером. Рівномірно натріть у форму першу кулю тіста на крупній тертці, повністю покриваючи дно форми. Зверху розкладіть сливи. Потім рівномірно натріть другу кулю тіста. Випікайте 30–40 хвилин.

Пиріг відкритий

250 грамів борошна (можливо, трохи більше), 100 грамів цукру, 100 мілілітрів кефіру, 100 грамів вершкового масла, 300 грамів слив, 5 грамів меленої кориці, 30 грамів кукурудзяного крохмалю, 30 грамів родзинок, 2 грами солі.

200 грамів борошна просійте у велику миску, відразу ж посоліть, додайте 50 грамів цукру й нарізане пластинами вершкове масло (не розм’якшене, а середньої твердості). Перетріть масу на крихту, влийте кефір і замісіть, підсипаючи по ложці решту борошна, м’яке, пластичне тісто. Руками розподіліть його на змащеній маслом формі для випікання, зробивши бортики з тіста висотою 2 см.

Наколіть тісто виделкою і притрусіть усю поверхню коржа тонким шаром кукурудзяного крохмалю, який вбиратиме сік зі слив і перетворюватиме його на желе. Викладіть на корж родзинки, посипте цукром і корицею. Половинки слив укладіть по колу зрізом догори, заповнюючи всю поверхню коржа. Притрусіть начинку дрібкою цукру й відправте пиріг у заздалегідь розігріту духовку.

Випікайте 45–50 хвилин при температурі 190 градусів. Дайте пирогу охолонути в формі (тісто крихке!), потім акуратно перекладіть на блюдо.