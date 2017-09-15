Коли урожай картоплі нарешті вже не на городі, а в погребі, саме час нагородити всю свою родину за працю запашними, ситними дерунами. Найшвидше насмажити їх просто з тертої картоплі. Але набагато смачнішими будуть деруни з начинкою.

Із грибами та сиром

6 картоплин, 1 яйце, 1 столова ложка борошна, 1 цибулина, сіль, спеції за смаком, олія для смаження. Для начинки: 200 грамів шампіньйонів, 1 цибулина, 100 грамів вершкового сиру.

Щоб приготувати начинку, дрібно наріжте свіжі шампіньйони і цибулю. Обсмажте на сковороді з мінімальною кількістю олії. Готову начинку викладіть на тарілку і залиште трохи охолонути. Потім вмішайте в неї вершковий сир.

Окремо натріть картоплю на дрібній тертці, відіжміть увесь сік. У густу картопляну масу натріть на дрібній тертці велику цибулину, додайте яйце, борошно, сіль і перець за смаком. Перемішайте.

Візьміть (прямо рукою) картопляну масу і покладіть на середину грибну начинку. Защипніть краї і сформуйте котлетку. Обсмажте такі заготовки на сковороді з обох боків до рум’яної скоринки. Потім зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте сковорідку кришкою і смажте до готовності. Подавайте зі сметаною.

Із печінкою

3 крупних картоплини, 400 грамів курячої печінки, 1 цибулина, 1 яйце, 1 столова ложка крохмалю, сіль, олія.

Картоплю натріть на найдрібнішій тертці. Печінку подрібніть блендером до однорідного стану, додайте натерту на тертці цибулину, вбийте яйце. З’єднайте обидві маси, посоліть за смаком і покладіть крохмаль.

На вигляд отримана маса здаватиметься досить рідкою, але смаженню це не заважатиме. Викладайте її столовою ложкою на розігріту з олією сковороду і обсмажуйте під кришкою з обох боків на середньому вогні. Деруни виходять досить тонкі й смажаться швидко.

Смакують і теплими, і холодними. Найкраще зі сметаною.

Із м’ясом

200 грамів свинини (м’якуш), 3 картоплини, 1 яйце, 1 цибулина, 100 грамів борошна, сіль, перець чорний (мелений), олія.

У миску натріть картоплю на дрібній тертці, додайте сіль, борошно і яйце. Перемішайте. Окремо дрібно наріжте варене м’ясо і цибулю, додайте спеції і знову перемішайте. На розігріту сковороду з олією викладіть ложкою картопляну масу, в центр заготовки покладіть м’ясну начинку, а зверху – другий шар картопляної маси. Обсмажте до готовності.

Із маком (десерт)

2 столових ложки цукру, 40 грамів маку, 250 грамів картоплі, 1 яйце, 1 столова ложка борошна, 100 мілілітрів води (окріп), 1 столова ложка олії.

Мак залийте окропом, накрийте кришкою і залиште на 30 хвилин. Коли вода повністю вбереться і мак розбухне, додайте 1 столову ложку цукру, перемішайте.

Картоплю натріть на крупній тертці, додайте яйце, 1 столову ложку цукру, борошно, ретельно перемішайте. Столовою ложкою викладіть картопляну масу на гарячу змащену олією сковороду, розрівняйте і дайте трохи схопитися. Зверху покладіть 2 чайних ложки маку, розрівняйте, щоб мак розподілився по всій поверхні. Накрийте другим шаром картопляної маси. Переверніть і обсмажте з другого боку. Перекладіть деруни на деко і запікайте в духовці 7–8 хвилин при 180 градусах. Гарячі деруни подавайте зі сметаною, змішаною із цукром (3 столових ложки сметани, 1 столова ложка цукру).