Мала академія наук виховує дослідників

Мала академія наук України – провідна структура, що опікується учнями, які мають здібності до наукової діяльності. На Полтавщині діє позашкільний навчальний заклад обласної ради “Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді”, створений у 1992 році.

Незмінні наставники і координатори молоді – досвідчені методисти територіального відділення Малої академії наук. Це – Лариса Ворона, Лідія Коваленко, Дарина Сень та автор цих рядків. Нещодавно до колективу приєднався Олексій Потапов. Очолює заклад кандидат історичних наук Тамара Лахач. В усіх 64 наукових секціях МАН домінує справжнє високоінтелектуальне суперництво старшокласників, захоплених важливою науковою ідеєю.

Одним із пріоритетів роботи Полтавської МАН є проведення трьох етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

У 2017 році на першому етапі до конкурсу приєдналися понад 2000 учнів. На другому, обласному, етапі результати своїх досліджень представляли близько 700 учасників. У третьому, всеукраїнському, брали участь 58 учнів-вихованців, з яких 27 стали переможцями. Шестеро – Микита Іваниця, Софія Сердюк, Вероніка Захарова, Олена-Іванна Горошко (усі з Полтави), Данило Матвієнко та Денис Кваша з Лубен – відтепер лауреати стипендій Президента України.

Для підготовки учнів до написання робіт із базових дисциплін і кваліфікованого захисту під час етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН проводяться лекторії та навчально-тренувальні збори учасників на базі навчально-оздоровчого комплексу “Ерудит” Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А. С. Макаренка. Для школярів на таких зборах проводяться лекції, семінарські, практичні заняття з підготовкою презентацій наукових проектів, розв’язуванням задач підвищеної складності, а також інтелектуальні, розважальні та спортивні ігри.

Окрім загальнонаціонального конкурсу, кращі учні Малої академії наук беруть участь у різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних конкурсах, турнірах, фестивалях, виставках. Крім того, у нашому закладі діє 12 наукових гуртків за різними напрямами, з учнями працюють доктори та кандидати наук вищих навчальних закладів Полтави і Кременчука.

Усіх охочих до навчання чекаємо в Полтавській обласній МАН за адресою: м. Полтава, пров. Шкільний, 4, третій поверх. Тел.: (0532)

50-27-85, 50-25-28, 50-25-27.

Наталія САЛЮК.