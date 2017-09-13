“Укрзалізниця” отримала перші три пасажирських вагони виробництва КВБЗ

Крюківські вагонобудівники передали “Укрзалізниці” три пасажирських вагони купейного типу моделі 61-779. Загалом згідно з контрактом до кінця року завод повинен поставити замовнику – нещодавно створеній філії “Укрзалізниці” “Пасажирська компанія” – 38 купейних пасажирських вагонів.

У нових вагонах на прохання залізничників фахівці КВБЗ модернізували роботу системи опалення в автоматичному режимі, передбачили встановлення додаткових фільтрів для очищення води, вікна в купе обладнали кватирками. У вагонах також встановлено комбінований кип’ятильник безперервної дії для приготування окропу.

В кожному купе є по дві додаткові розетки для підключення зарядних пристроїв. У стіну службового купе вмонтований кавовий автомат, який зможе приготувати кілька різновидів улюбленого багатьма ароматного напою: латте, капучіно, еспресо, американо, а ще – гарячий шоколад або чай на вибір. Панель автомата виходить у коридор, і кожен бажаючий, опустивши в монето- чи купюроприймач гроші, зможе посмакувати в дорозі гарячим напоєм.

У результаті тісної співпраці технічних служб “Укрзалізниці” та КВБЗ нові пасажирські вагони стали комфортнішими і зручнішими не тільки для пасажирів, а й для працівників експлуатаційних служб залізничного відомства.

У вересні крюківські вагонобудівники повинні передати замовнику наступну партію з 15 вагонів, серед яких будуть і звичайні купейні, й купейні з меблями, що трансформуються.

(За матеріалами офіційного сайта ПАТ “Крюківський вагоно-будівний завод”, www.kvsz.com).