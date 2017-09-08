Лист № 5085 Усе є, окрім щастя

Доброго дня, “Зустріч”!

Спасибі за те, що ви є. З вашою допомогою я хочу знайти свою другу половинку. Про себе: 33 роки, зріст 165 см, вага 60 кг. Чорнявий, добрий, лагідний, ласкавий, спокійний. Кажуть, симпатичний. Спиртним не зловживаю, але палю. Мешкаю в сільській місцевості у власному будинку, маю город. Труднощів я не боюся. У житті ніби все й маю. Тільки щастя не вистачає. А так хочеться, щоб поряд була кохана дівчина, з якою можна було б поділитися радістю… Самотність дуже вже обридла.

Для створення міцної дружної сім’ї, заснованої на взаємоповазі, взаємодопомозі та взаєморозумінні, познайомлюся з порядною дівчиною віком 25–33 роки. Бажано, щоб вона погодилася на переїзд, але, можливо, переїду і я. Якщо в неї є дитина, це не стане на заваді нашим стосункам. Намагатимуся бути ласкавим чоловіком і хорошим батьком. Вважаю, що головне в житті – бути чесними й відвертими одне перед одним. Детальніше – при листуванні або телефоном, номер якого є в редакції.

Григорій.

Кобеляцький район.