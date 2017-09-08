Лист № 5086 Де ти, моя доле, забарилася?

Доброго дня!

Звертаюся до вас не вперше, але поки що мені так і не вдалося зустріти свою половинку.

Про себе: 32 роки, схильна до повноти, маю другу групу інвалідності. Одруженою не була, дітей не маю. Працьовита, по хазяйству вмію робити все. Також вишиваю рушники. Для серйозних стосунків і створення дружної сім’ї хочу познайомитися з порядним хлопцем або чоловіком без шкідливих звичок, з розумною різницею у віці, можливо, він теж має групу інвалідності. Тих, хто перебував у місцях позбавлення волі, одружених або тих, які зловживають спиртними напоями, прошу не турбувати. На переїзд не погоджуся. Контактний номер телефону є в редакції.

Таїсія.

Хорольський район.