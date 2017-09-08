  • Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Лист № 5086 Де ти, моя доле, забарилася?

Опубліковано: 8 Вересня 2017

Доброго дня!
Звертаюся до вас не вперше, але поки що мені так і не вдалося зустріти свою половинку.
Про себе: 32 роки, схильна до повноти, маю другу групу інвалідності. Одруженою не була, дітей не маю. Працьовита, по хазяйству вмію робити все. Також вишиваю рушники. Для серйозних стосунків і створення дружної сім’ї хочу познайомитися з порядним хлопцем або чоловіком без шкідливих звичок, з розумною різницею у віці, можливо, він теж має групу інвалідності. Тих, хто перебував у місцях позбавлення волі, одружених або тих, які зловживають спиртними напоями, прошу не турбувати. На переїзд не погоджуся. Контактний номер телефону є в редакції.
Таїсія.
Хорольський район.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts:

  1. Лист № 4807 Зустріти свою долю
  2. Лист № 5046
  3. Лист № 4874 Зустріти свою долю
  4. Лист № 4611
Рубрика: ЗУСТРІЧ
«
»
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати
12345 (Без оцінки)
Loading...

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.

:?
Вітаємо, Гість
Ввійти Реєстрація
Скайт. Розробка сайтів в Полтаві