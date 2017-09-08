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Лист № 5088 Замінити батька моїй доньці

Опубліковано: 8 Вересня 2017

Доброго дня, “Зустріч”!
Звертаюся до вас із надією познайомитися з майбутнім чоловіком і створити міцну, дружну сім’ю.
Мені 43 роки, зріст 170 см. До повноти не схильна, але й не худорлява. Роботяща, з сільської місцевості. Люблю працювати на городі, утримую невелике господарство. Люблю рибалити, вирощувати квіти. Проживаю разом із мамою та донькою шкільного віку. Погоджуся на переїзд. Хочу познайомитися з порядним чоловіком віком до 50 років, який зможе замінити моїй доньці батька. Подробиці – при спілкуванні чи листуванні. Контактний номер телефону є в редакції.
Людмила.
м. Полтава.

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Рубрика: ЗУСТРІЧ
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