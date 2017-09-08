Лист № 5089 На першому місці – сім’я

Доброго дня, “Зустріч”!

Прошу надрукувати моє оголошення.

Для створення сім’ї маю велику надію на зустріч із порядним, працьовитим чоловіком з розумною різницею у віці. Сподіваюся на зустріч із людиною, для якої саме сім’я, а не робота, була б на першому місці.

Про себе: 46 років, не сварлива, маю вищу освіту, працюю за обраним фахом. Люблю читати й вишивати, трудитися на землі. Не люблю великих гучних компаній. Розраховую лише на серйозні стосунки. Чекатиму на змістовні листи.

Світлана.

Чутівський район.