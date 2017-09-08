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Лист № 5089 На першому місці – сім’я

Опубліковано: 8 Вересня 2017

Доброго дня, “Зустріч”!
Прошу надрукувати моє оголошення.
Для створення сім’ї маю велику надію на зустріч із порядним, працьовитим чоловіком з розумною різницею у віці. Сподіваюся на зустріч із людиною, для якої саме сім’я, а не робота, була б на першому місці.
Про себе: 46 років, не сварлива, маю вищу освіту, працюю за обраним фахом. Люблю читати й вишивати, трудитися на землі. Не люблю великих гучних компаній. Розраховую лише на серйозні стосунки. Чекатиму на змістовні листи.
Світлана.
Чутівський район.

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Рубрика: ЗУСТРІЧ
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