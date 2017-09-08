Лист № 5090 Місце проживання – за спільною згодою

Доброго дня, “Зустріч”!

Для створення сім’ї познайомлюся з одиноким, порядним, добрим, веселим чоловіком, який не зловживає алкоголем. Про себе: 46 років, зріст 168 см, вага 90 кг. Разом із батьком проживаю в сільській місцевості. Доросла донька мешкає окремо. Люблю хазяйнувати, готувати всіляку смакоту. Погоджуся на переїзд, хоча можу запросити й до себе. Контактний телефон є в редакції.

Леся.

Диканський район.