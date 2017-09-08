  • Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Лист № 5090 Місце проживання – за спільною згодою

Опубліковано: 8 Вересня 2017

Доброго дня, “Зустріч”!
Для створення сім’ї познайомлюся з одиноким, порядним, добрим, веселим чоловіком, який не зловживає алкоголем. Про себе: 46 років, зріст 168 см, вага 90 кг. Разом із батьком проживаю в сільській місцевості. Доросла донька мешкає окремо. Люблю хазяйнувати, готувати всіляку смакоту. Погоджуся на переїзд, хоча можу запросити й до себе. Контактний телефон є в редакції.
Леся.
Диканський район.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts:

  1. Лист № 4847 Усміхнись мені, доле
  2. Лист № 5052
  3. Лист № 5098 мої наміри серйозні
  4. “Не страшно змінити місце проживання, страшніше жити під владою окупантів і вдавати, що все добре”
Рубрика: ЗУСТРІЧ
«
»
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати
12345 (Без оцінки)
Loading...

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.

:?
Вітаємо, Гість
Ввійти Реєстрація
Скайт. Розробка сайтів в Полтаві