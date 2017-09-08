Лист № 5091 Шукаю добру й щиру жінку

Доброго дня, шановна “Зустріч”!

Хоча оголошення у вашому додатку я вже розміщував неодноразово, але поки що доля не стала до мене прихильнішою. Мені так і не вдалося зустріти ту єдину, з якою можна було б поєднати своє життя.

Про себе: 39 років, зріст 167 см, вага 65 кг. За характером добрий, спокійний, скромний, шкідливих звичок не маю. У вільний час люблю слухати музику, ходити на риболовлю, також люблю природу, займаюся технікою.

Для серйозних стосунків хотів би зустріти порядну дівчину чи жінку віком від 30 до 40 років. Не так важливо, звідки вона: з міста чи з села, головне – щоб була доброю і щирою людиною. Бажано, щоб вона погодилася на переїзд до мене. Номер контактного телефону є в редакції.

Р.

Новосанжарський район.