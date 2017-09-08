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Лист № 5095 веду чесний діалог

Опубліковано: 8 Вересня 2017

Доброго дня, “Зустріч”!
Для цікавого спілкування, а там як Бог дасть, хотілося б зустріти порядного, тактовного, розумного, інтелігентного, неконфліктного чоловіка. Бажано, щоб він мешкав у місті чи в якомусь із райцентрів області. Вік – у межах розумного. У людях ціную толерантність, відкритість у спілкуванні, вміння і бажання до взаємовиручки, взаємодопомоги.
Про себе: порядна жінка віком трохи за 70 років, середнього зросту, середньої статури. Маю творчу натуру, в основі якої є п’ять захоплень: люблю природу, подорожі, багато читаю, пишу казки для дітей, вишиваю. Маю вищу освіту, люблю дітей. Не здатна на помсту, з людьми веду чесний діалог. Контактний телефон є в редакції.
Мирослава.
м. Полтава.

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Рубрика: ЗУСТРІЧ
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