Лист № 5095 веду чесний діалог

Доброго дня, “Зустріч”!

Для цікавого спілкування, а там як Бог дасть, хотілося б зустріти порядного, тактовного, розумного, інтелігентного, неконфліктного чоловіка. Бажано, щоб він мешкав у місті чи в якомусь із райцентрів області. Вік – у межах розумного. У людях ціную толерантність, відкритість у спілкуванні, вміння і бажання до взаємовиручки, взаємодопомоги.

Про себе: порядна жінка віком трохи за 70 років, середнього зросту, середньої статури. Маю творчу натуру, в основі якої є п’ять захоплень: люблю природу, подорожі, багато читаю, пишу казки для дітей, вишиваю. Маю вищу освіту, люблю дітей. Не здатна на помсту, з людьми веду чесний діалог. Контактний телефон є в редакції.

Мирослава.

м. Полтава.