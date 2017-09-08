Лист № 5096 Сподіваюся позбутися самотності

Доброго дня, “Зустріч”!

Пишу вам з надією знайти друзів-жіночок, років 65–70, для спілкування, а майбутнє покаже, як і що буде далі. Мені восьмий десяток. Проживаю у власному газифікованому з водогоном будинку в центрі села. Обробляю невеликий город, є і маленьке господарство. Здоров’я – слава Богу. Люблю все робити своїми руками, але немає в мене помічниці й порадниці. Не вистачає жіночого слова на підтримку. Мої наміри на подальше спільне проживання серйозні, тож чекаю листів і телефонних дзвінків.

Василь.

Новосанжарський район.