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Лист № 5096 Сподіваюся позбутися самотності

Опубліковано: 8 Вересня 2017

Доброго дня, “Зустріч”!
Пишу вам з надією знайти друзів-жіночок, років 65–70, для спілкування, а майбутнє покаже, як і що буде далі. Мені восьмий десяток. Проживаю у власному газифікованому з водогоном будинку в центрі села. Обробляю невеликий город, є і маленьке господарство. Здоров’я – слава Богу. Люблю все робити своїми руками, але немає в мене помічниці й порадниці. Не вистачає жіночого слова на підтримку. Мої наміри на подальше спільне проживання серйозні, тож чекаю листів і телефонних дзвінків.
Василь.
Новосанжарський район.

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Рубрика: ЗУСТРІЧ
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