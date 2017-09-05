Сонячний годинник на згадку про Небесного коваля

Четвертий ковальський фестиваль імені Петра Федоряки відбувся у Миргороді, на березі Хоролу. Сюди прибули майстри з різних куточків України – Києва, Львова, Полтави, Кременчука, Гоголевого, Горішніх Плавнів, Запорізької області. Уже традицією стало виготовлення сонячних годинників, тож і цього року металевий часомір кували умільці. Нині його створювали на згадку про Небесного коваля з Нікополя Сергія Рибченка, який пішов захищати Україну й віддав за неї життя у грудні 2014 року.

Відкрили фестиваль міський голова Миргорода Сергій Соломаха й меценат Дмитро Горячкін. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять Небесних ковалів, які до останнього подиху боролися за Україну в нинішній війні, – Петра Федоряки з Трудолюба Миргородського району, Сергія Рибченка з Нікополя, Андрія Дрьоміна із села Великий Глибочок Тернопільської області, Дмитра Назаренка з Кременчука, Андрія Козюбчика з Кривого Рогу, Григорія Матяша з Києва.

– Ідея виготовлення сонячних часомірів належить Петру Федоряці. Він хотів, щоб Миргород став містом сонячних годинників, щоб у місті стало більше сонця, позитиву, творчості. Петро Вікторович виготовив перший годинник. Потім пішов на війну, загинув. У той рік ми не проводили фестиваль. Коли організували наступний, то, зробивши годинник, вирішили, що треба його кування присвятити Григорію Матяшу, який створював перший сонячний годинник і загинув у той же день, що й Петро Вікторович, але через рік. Тому той часомір був присвячений його світлій пам’яті.

ретій годинник викували на згадку про Дмитра Назаренка з Кременчука. Четвертий ковалі нині створюють на згадку про майстра з Нікополя Сергія Рибченка, – розповідає дружина Петра Федоряки, співорганізатор фестивалю Валентина Федоряка. – Перший сонячний часомір установлений в центрі Миргорода, перед ТЦ “Мир”, другий – на курорті “Миргород”, біля нового басейну санаторію “Полтава”, третій – на козацькій площі, як ми її називаємо, біля історичного музею. Четвертий зберуть і доведуть до ладу в “Кузні Петра” в Трудолюбі, а потім передадуть місту й там вирішать, де його встановлювати.

Організатори запропонували відвідувачам насичену програму. Окрім споглядання за процесом виготовлення сонячного годинника, роботи ножових майстрів, можна було подивитися змагання й показові виступи представників військово-історичних і спортивних клубів, спробувати постріляти з лука чи пометати ножі, взяти участь у майстер-класах, які проводили ковалі. Для наймолодших працювала “Дитяча кузня”, де малеча постійно дзвеніла молотками, намагаючись надати форми розпеченому металу. Цікавинкою фесту став процес лиття в землю.

Традиційно на березі Хоролу й весілля закували. Учасників і відвідувачів фестивалю частували козацьким кулешем. Надвечір організатори провели благодійний аукціон, на якому представили кілька лотів – мисливську сокиру, зроблену на ковальфесті, й ножі, виготовлені на фестивалі ножових майстрів “Трудолюб” у 2016–2017 роках.

Свою творчість учасникам і гостям заходу дарували духовий оркестр імені Івана Шатравки, ансамбль народної музики та пісні “Слов’яне”, вокалістки Наталія Шевченко й Марина Шевченко, вихованці школи народного танцю “Променад”, вокальне тріо “Аллюр”, шоу “Живі барабани”, фіналістка проекту “Голос країни” Маргарита Мелешко.

Анна ВАСЕЦЬКА.