КрАЗ ярмаркував у Сорочинцях

На почесному майданчику – перед головними воротами Національного Сорочинського ярмарку – найбільше промислове підприємство Полтавщини, візитка краю – ПрАТ “АвтоКрАЗ” – демонструвало свою техніку. Найбільше в Україні торговище відбулося за активною участю Кременчуцького автозаводу. Техніка КрАЗу, за твердженням численних відвідувачів заходу, стала фішкою ярмарку, його технічною родзинкою.

До уваги гостей, що з’їхалися ярмаркувати із усіх куточків країни, національний виробник представив одразу п’ять своїх перспективних моделей: автотрактор МЕЗ-330 на шасі КрАЗ-6322, спільний проект із Національним науковим центром “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (“ІМЕСГ”); спеціалізований броньований автомобіль-розмінувальник КрАЗ-Шрек; самоскиди КрАЗ-5401С2 та КрАЗ-7133С4; портальний сміттєвоз КрАЗ-5401К2 із обладнанням компанії “ВЛІВ”.

Гості з цікавістю знайомилися з новинками вітчизняного виробника, із задоволенням фотографувалися поруч із потужною цивільною та військовою технікою. За шість днів ярмарку повз експозицію продукції КрАЗу пройшли тисячі відвідувачів і учасників. Хоча цього року перших осіб держави в Сорочинцях не було, натомість численна група кразівців приїхала на ярмарок підтримати свій завод – у кожному автомобілі частка їхньої праці. Вони ділилися із гостями експозиції автозаводу різними подробицями: технічними можливостями своєї продукції, інформацією про новинки, виробничими проблемами тощо. А українці дякували за потужну техніку, яку не соромно показати іноземцям і яка із гідністю представляє Україну в різних куточках світу.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст