Грона “Калинового літа на Дніпрі”

Після трирічної перерви у Горішні Плавні із запальними танцями й народними піснями повернувся Міжнародний фольклорний фестиваль “Калинове літо на Дніпрі”. Цього року в ньому взяло участь 11 колективів із семи країн світу. Автентичну творчість і колоритне мистецтво протягом п’яти фестивальних днів дарували гурти із Сербії, Туреччини, Румунії, Польщі, Кіпру, Чехії. Україну на фестивалі представило чотири колективи із Горішніх Плавнів і один – із Кременчука.

Розпочався XIV Міжнародний фольклорний фестиваль “Калинове літо на Дніпрі” костюмованим марш-парадом. Протягом наступних днів учасники дійства знайомилися із містом й дарували свою самобутню творчість в рамках концертів.

Яскравим завершальним акордом фестивалю став гала-концерт на центральній площі Горішніх Плавнів. Під час цього дійства були оголошені переможці у п’яти спеціальних номінаціях. Зокрема “Містером фестивалю” став керівник фольклорно-танцювального колективу “Фрі Степс” із Північного Кіпру Ерсан Еквандар, а титул “Міс фестивалю” отримала учасниця фольк-колективу “Падуреанка” із Румунії Сав Анка. Приз глядацьких симпатій завоював гумористичний дует із Горішніх Плавнів “Язикаті хвеськи”. Усі колективи-учасники фестивалю отримали пам’ятні подарунки на згадку.

На прес-конференції учасники зарубіжних фольклорних колективів ділилися незабутніми враженнями про українську культуру, дякували мешканцям міста за їхню гостинність і щирість, висловлювали захоплення вродою українських дівчат.

Міжнародний фольклорний фестиваль “Калинове літо на Дніпрі” був започаткований у Горішніх Плавнях у 2000 році й проводиться з метою популяризації народної творчості, ремесел, розвитку міжнародних зв’язків. За роки проведення фестивалю його учасниками стало більше 60 фольклорних колективів із багатьох країн Європи, Азії, Африки, Америки.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”