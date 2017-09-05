Україна – Туреччина – 2:0

Відбулися матчі сьомого туру відбору до чемпіонату світу в групі “І”. Для збірних України та Туреччини, на думку спортивних оглядачів, це був “матч за життя”, бо лише перемога давала шанс виходу з групи. Пікантності матчу додавав дебют багаторічного наставника донецького “Шахтаря” Мірчі Луческу в ролі головного тренера збірної Туреччини.

Головний тренер української збірної Андрій Шевченко зробив ставку на атаку. З першої хвилини наші футболісти пішли вперед. Уже на п’ятій хвилині голкіперу збірної Туреччини довелося попрацювати, щоб “витягти” м’яч Коноплянки. На 18-й хвилині тиск збірної України увінчався успіхом. Віктор Кравець в один дотик передав м’яч у карний майданчик Андрію Ярмоленку. Той зіграв чудово: одним дотиком прийняв м’яч, а іншим – відправив його у сітку воріт. Перший гол “завів” збірну України, і вона й далі “штурмувала” ворота турків. На 42-й хвилині свою перевагу господарі втілили у другий гол. Коноплянка пройшов лівим флангом і прострілив на Ярмоленка. Той “одним кроком” залишив за собою захисника та голкіпера і вдруге вразив ціль – 2:0. Другий тайм теж пройшов під повну диктовку збірної України. Шансів забити третій м’яч у збірної України було більш ніж достатньо.

По завершенні матчу аналітики вказували на наявність офсайда при забитті першого голу і передачу паса з-за меж лінії поля при другому ураженні воріт, яких суддя не помітив. Сам Мірча Луческу в ході прес-конференції залишив ці факти “на совісті суддів”, визнав, що збірна України повністю переграла турецьку. І справді, наші футболісти грали технічно, легко, невимушено, переграли суперника по усіх показниках. Не давали суперникам налагодити гру, лише у першому таймі наші вдесятеро частіше били по воротах, ніж суперники, здавалося, могли додати ще. Відзначалося, що нашу перемогу забезпечили кілька чинників: мотивація (відмінно спрацював тренерський штаб); чудово зіграли лідери та виконавці (зокрема Коноплянка і Ярмоленко); Андрій Шевченко тактично повністю переграв свого більш досвідченого колегу, і турки не змогли протистояти тотальній перевазі українців; везіння; неймовірна підтримка трибун. Для полтавців ця перемога тим більш приємна, що за збірну грав “ворсклянин” Микола Матвієнко.

Після сенсаційної перемоги в нашій групі Фінляндії над Ісландією (1:0) та перемоги з таким же рахунком Хорватії над Косово збірна України з 14-ма очками піднялася з четвертого на друге місце.

За збірну України грали: Андрій П’ятов, Богдан Бутко, Євгеній

Хачеріді, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Євгеній Коноплянка (Олександр Зінченко, 90), Віктор Коваленко, Руслан Ротань (Руслан Малиновський, 79), Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Артем Кравець (Артем Бєсєдін, 70).

Наступний матч збірна України проведе у Рейк’явіку зі збірною Ісландії у вівторок, 5 вересня.

Віктор КОСТЯНТИНІВ

Журналіст