Спортивний калейдоскоп

Бокс

У німецькому Гамбурзі чемпіон Європи з боксу полтавець Олександр Хижняк, перемігши словацького, англійського, американського і казахського спортсменів, став чемпіоном світу.

Легка атлетика

У китайському Тайбеї, де триває Всесвітня універсіада-2017, кременчужанка Ольга Ляхова завоювала срібну медаль з бігу на 800 метрів серед жінок.

Веслування

Каное-четвірка у складі полтавчан Едуарда Шеметила, Дениса Камерилова, а також южненця Дениса Коваленка, львів’янина Віталія Вергелеса на дистанції 500 метрів стала бронзовим призером чемпіонату світу в чеському місті Рачіце, повідомляє федерація каное України.

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Збірна Полтавської області перемогла на командному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное, що проходив у Полтаві на веслувальній базі “Олімпійські надії”. Другу сходинку п’єдесталу посіли представники Херсонщини, третю – Вінницької області.