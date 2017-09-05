“Зникає осені тендітний серпантин, іде у небо журавлина траєкторія…”

Фази Місяця. Повний Місяць – 6 вересня о 10 годині 03 хвилини. Остання чверть – 13 вересня о 9 годині 25 хвилин. Новий Місяць – 20 вересня о 8 годині 30 хвилин. Перша чверть – 28 вересня о 5 годині 53 хвилини.

На найменшій відстані від Землі Місяць опиниться 13 вересня о 16 годині, а якнайдалі – 27 вересня о 7 годині. До 22 вересня Сонце перебуватиме в знакові Лева, після чого переміститься в сузір’я Терезів. 22 вересня Сонце в своєму річному рухові по екліптиці перетне небесний екватор і переміститься з північної півкулі в південну. В результаті тривалість дня зрівняється із довжиною ночі, що ознаменує початок астрономічної осені.

Видимість планет. У перші вересневі дні перед самісінькою вранішньою зорею на сході нічного неба почне з’являтися Меркурій. Тривалість його видимості поступово збільшуватиметься й уже в середині місяця становитиме більш ніж одну годину. Протягом вересня у променях ранкової зорі сяятиме Венера. На нічному небі можна буде відшукати і Юпітер. Він сходитиме після 19 години на початку місяця й після 21-ї – наприкінці його у західній частині неба. Після настання темряви низько над обрієм у південно-східній частині небокраю з’являтиметься Сатурн. Він поступово переміщатиметься південною частиною сузір’я Змієносця. Кут розміщення його знаменитих кілець зменшуватиметься, проте їх, а також найбільший супутник планети Титан, все ще легко можна буде розгледіти навіть через об’єктив домашнього телескопа.

Місяць у зодіакальних знаках. Початок вересня Місяць зустрів у знакові Козерога, а вже 2 числа о 23 годині 07 хвилин перемістився в сузір’я Водолія, 5 вересня о 8 годині 29 хвилин – Риб, 7 вересня о 15 годині 02 хвилини він перейде в сузір’я Овна, 9 вересня о 19 годині 23 хвилини – Тельця, 11 вересня о 22 годині 30 хвилин – Близнюків, 14 вересня о 1 годині 30 хвилин – Рака, 16 вересня о 4 годині 10 хвилин – Лева, 18 вересня о 7 годині 53 хвилини – Діви, 20 вересня о 13 годині 07 хвилин – Терезів, 22 вересня о 20 годині 41 хвилина – Скорпіона, 25 вересня о 7 годині 02 хвилини – Стрільця, 27 вересня о 19 годині 25 хвилин – Козерога, 30 вересня о 7 годині 41 хвилина – Водолія.

Борис СІНЧЕСКУЛ

Науковий співробітник Полтавської

гравіметричної обсерваторії