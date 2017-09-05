Допоможіть урятувати сина!

Шановні земляки! Щиро вдячний і низький уклін усім, хто допомагав рятувати мого сина Тараса Калашніка, 1998 року народження, студента Харківського національного університету ім. В. Каразіна, з Великих Будищ Диканського району! Йому поставили страшний діагноз – апластична анемія. На зібрані кошти тричі було проведено трансплантацію кісткового мозку, але, на жаль… Єдиний результат – на сьогодні Тарас живий.

Є ще один шанс на порятунок – це пересадка стовбурових клітин від мами Тараса, але для цього знову потрібні кошти. Я розумію, що в переважної більшості людей далеко не найкраще фінансове становище, але зрозумійте і нас – ми просто не можемо втратити можливість урятувати сина. Так хочеться, щоб Тарас одужав! Тож знову звертаюся до всіх, хто розуміє мене як батька. Я стою перед вами на колінах, прошу і благаю в ім’я ваших дітей, в ім’я Бога – ДОПОМОЖІТЬ Тарасу! Хто скільки зможе!

Кошти можна переказувати на картку ПриватБанку 5168 7422 0072 9378 на ім’я Калашніка Олександра Івановича.

Олександр КАЛАШНІК.