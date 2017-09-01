“За все, що маю, дякую батькам!”

Таку зворушливу назву мало сімейне дійство, де вшановували мешканців Полтавського району, які прожили в парі по 50 і більше років. Ініціаторами та організаторами виступили працівники відділу культури і туризму райдержадміністрації, обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи.

Золоті й діамантові…

Родинне свято в такому форматі проводили у районі, та й в області, вперше. Для учасників і гостей у Супрунівському будинку культури діяла виставка виробів народних промислів, родинних оберегів, весільних рушників і старовинних обрядових суконь, а також тематична книжково-ілюстративна виставка “Запрошуємо на весілля”. Презентував свої послуги територіальний центр соціального обслуговування Полтавського району.

Сімейним парам, які відзначають або відзначили ювілейні дати подружнього життя – 50 років разом, тобто золоті весілля, 55 – смарагдові, 60 – діамантові, 65 – залізні, й наближаються до 70-річчя – благодатного весілля, присвятили концерт обласного огляду-конкурсу “Міцна родина – сильна Україна”. Зі сцени виступили артисти обласної філармонії, професійні й самодіяльні виконавці, сімейні тріо та дуети з кількох районів області.

…Біля Супрунівської сільської ради молодят поважного віку зустрічав господар – сільський голова Володимир Богатир. Кожна сільрада району запросила і по можливості привезла своїх шанованих довгожителів. Святково одягнені, усміхнені, чоловіки і жінки, наймолодшим із яких – уже за сімдесят, наче враз помолодшали. Багатьох супроводжували діти й онуки. Героїв дня привітали представники сільського та районного керівництва. Побажали здоров’я, родинного щастя на довгі роки, а ще – бути прикладом для молодих наречених.

“Ти і я – то два крила”

Співаки й музиканти на шляху від сільради до Будинку культури утворили живий коридор поваги, яким під мелодії пісень проходили поважні сімейні пари. Загальне фото – і гостей запрошують до прикрашеної зали.

Концертна програма розпочалася українською народною піснею “Роде наш красний, роде наш прекрасний”. Ведучі програми – Наталія Дубовик та Ігор Година, усі учасники концерту вітали ювілярів гарними віршованими рядками, “піснею й танцем та короваєм-завиванцем”. На слайд-шоу з екранів демонстрували фото й озвучували короткі розповіді про кожну родину ювілярів. Молодятам зі стажем подарували спільне фото на згадку, зроблене на початку зустрічі, грамоти, квіти та чимало музичних презентів.

Загалом у Полтавському районі нарахували 62 подружжя, що живуть разом понад півстоліття, близько 30 пар або один представник від запрошеного подружжя приїхали на свято. Найбільше сімейного стажу в районі набули Дмитро Омелянович і Надія Вікторівна Хоменки, жителі Тростянецької сільської ради, – 69 років!

Понад шість десятиліть спільного життя мають за плечима Петро Гаврилович і Анастасія Йосипівна Шаповали (Черкасівська сільрада), Василь Петрович і Марія Григорівна Тарани, Іван Панасович і Надія Михайлівна Барановські (Судіївська сільрада), Борис Михайлович і Ніна Максимівна Ромашки (Абазівська сільрада), Григорій Степанович і Ганна Олександрівна Баранови (Тростянецька сільрада), Віктор Федорович та Євгенія Іванівна Яловегіни, Володимир Михайлович і Лариса Антонівна Дикі, Микола Єгорович і Катерина Михайлівна Демянко (усі – мешканці Кротенківської сільської ради), Григорій Андрійович та Олена Іванівна Клименки (Калашниківська сільрада), Михайло Володимирович і Софія Андріївна Приходьки (Супрунівська сільрада). По 55 років у парі прожили 19 подружжів, більше 50 років – 32 подружжя…

На килимі життя,

немов духмяна м’ята,

Розквітла ваша

ювілейна дата.

Нехай вона

не одцвітає,

І хай добро щоденно

прибуває,

– співали для них артисти.

Взаєморозуміння, любов і терпіння

У Олександра Романовича і Катерини Павлівни Павленків із Мильців у вересні славна дата – 56 років спільного життя. Напередодні дружина була іменинницею, відсвяткувала 75-й день народження. Одружилися в 1961 році.

– У нас дві доньки – Тетяна і Надія, двоє внуків, двійко правнуків, – всміхаються чоловік і дружина. – Обоє ми родом із Зіньківського району, з одного села, Романівки. Поїхали в молодості велосипедами в Загрунівку, в сільраду, розписалися – і додому. Так і прожили разом життя. З улюблених сімейних страв у нас – українська кухня: вареники, галушки. Дід – завзятий рибалка, виловить коропа і сам запікає. Дуже смачно. Що хочемо побажати молодим парам? Взаєморозуміння, любові і терпіння!

– Справді дуже вдячні своїм батькам за все, що вони нам дали, за те,

що виростили, вивчили, привчили до роботи. Мама працювала комірником, тато – водієм. Сестра стала бухгалтером, я працюю в нафтогазовій сфері, – говорить донька подружжя Надія. – Наші чоловіки теж працюють, і внуки роботу мають, така у нас трудова сім’я.

Віра Адамівна і Григорій Семенович Гутирі з Гутирівки прожили разом 51 рік.

– Чоловік місцевий, а я – білоруска, – розповідає жінка. – Брат свого часу в Полтаву привіз. А з Гришею випадково зустрілися на Київському вокзалі. Обоє будівельники, маємо 40 і 47 років трудового стажу.

– А ми з дружиною Валентиною Максимівною, яка не змогла сьогодні приїхати, одружилися в 65-му році, вже 52 роки разом, – каже Анатолій Григорович Барабаш. – Село наше називалося Кірове, зараз знову назвали Пальчиківка. Я сам за професією зв’язківець, до речі, друкувався у вас у “Зорі Полтавщини”, на сільськогосподарські теми писав.

До проведення дійства долучилися начальник відділу культури і туризму РДА Леонід Тягнирядно, директор районного Будинку культури Людмила Пащин, директор обласного центру народної творчості та культосвітньої роботи Дмитро Соколов, сільські голови приміського району і ще багато-багато інших людей, які подбали про те, щоб сімейне свято для подружніх пар зі стажем запам’яталося й надалі стало традиційним.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”