Сімейні новини

Різні форми виховання

У Шишаках на базі центру зайнятості провели семінар на тему “Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. Начальник служби у справах дітей Шишацької РДА Валентина Величко відзначила, що напрямками роботи зі створення сімейних форм виховання є усиновлення, опіка (піклування), прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, патронажна сім’я. Діти мають рости в родинах рідних батьків, але коли це неможливо, є альтернатива – прийомна сім’я як державна форма сімейного влаштування, куди можна взяти від однієї дитини до чотирьох.

У прийомній сім’ї дитині надаються соціальний захист, захист її майнових та житлових прав, догляд, корекція розвитку, лікування тощо. Під час перебування в такій сім’ї держава не тільки фінансує, а й контролює утримання і виховання дитини, надає допомогу у її розвитку, соціалізації, організовує соціальний супровід.

Оздоровилися діти пільгових категорій

Цьогоріч на закупівлю путівок до оздоровчих таборів для дітей пільгових категорій Глобинська міська рада виділила 130 тисяч гривень. На ці кошти, враховуючи попит, придбали 27 путівок до дитячого закладу оздоровлення і відпочинку “Чайка” в Градизьку. Оздоровили дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей працівників агропромислового комплексу, соціальної сфери села, відмінників навчання. Також глобинська громада відповідно до розподілу управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА отримала 18 путівок для дітей таких категорій у табори Полтавської та інших областей.

Механізмом відшкодування частини вартості путівки скористалися батьки 57 дітей.

Крила родинної творчості

Близько 30 років радує піснями земляків подружжя хорольчан Володимира і Валентини Олійників. Починали студентами Київського інституту культури. Сімейний дует нині має назву “Крила”. Володимир Олійник – художній керівник Хорольського районного будинку культури, багато років очолює ансамбль “Світоч”, Валентина Олійник опікується дівочим вокальним колективом “Мрія”.

Співоче подружжя Олійників співпрацює із відомими композиторами. Віднедавна залучають до виступів і доньку Катрусю. Сімейне тріо перемогло цьогоріч на обласному огляді-конкурсі родинних і сімейних ансамблів “Роде наш красний”. Подружній дует був лауреатом знаних фестивалів “Мотив для двох сердець”, “Осіннє рандеву”.

Підготувала Анна ДОРОШЕНКО.