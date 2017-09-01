“У мого покійного батька залишилась недоотримана пенсія за три місяці. Він проживав у Донецькій області. Чи може родина отримати ці кошти в Полтаві?

Валентина. м. Полтава”.

Недоотриману пенсію осіб, які не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на підконтрольній українській владі території, можливо отримати за місцем перебування членів їхніх сімей або інших осіб, які мали право на отримання пенсії і перебували на обліку відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабміну України від 01.10.2014 або за місцем їхньої постійної реєстрації на контрольованій території.

Для цього усі документи, що підтверджують родинні стосунки та спільне проживання, а також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, потрібно надати до управління Пенсійного фонду України за місцем тимчасового перебування або свого постійного проживання.

Якщо від дати смерті не минуло шести місяців, пенсію виплачують членам сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на час його смерті. Як документ, що підтверджує спільне місце проживання, приймається паспорт заявника із реєстрацією адреси проживання, спільною з пенсіонером.

Належність до кола членів сім’ї (діти, батьки, подружжя) підтверджується штампами в паспорті або свідоцтвом про народження, свідоцтвом про шлюб або рішенням суду.

Якщо після смерті пенсіонера минуло шість місяців, недоотримана пенсія виплачується особам, зазначеним у свідоцтві про право на спадщину.

Відповідь підготовлена Пенсійним фондом України.