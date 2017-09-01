Згода другого з подружжя на продаж будинку

“Хочу продати свій будинок, оформлений на мене. Колишній чоловік звідти виписаний. Де він зараз, я не знаю. Які документи потрібно подати для укладення договору купівлі-продажу? Чи обов’язкова його присутність або письмова згода?

Марина.

Зіньківський район”.

При вчиненні нотаріальної дії нотаріус установлює особу, що звернулась за її вчиненням (п. 1 гл. 3 р. І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, далі – Порядок). Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина (ч. 3 ст. 43 Закону України “Про нотаріат” від 02. 09. 1993 № 3425-XII).

Крім того, правочини щодо відчуження майна, право власності на яке підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що посвідчують право власності (довірчої власності) на майно, що відчужується (пп. 1.1 п. 1 гл. 2 р. ІІ Порядку).

Для перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною нотаріус вимагає подати йому довідки про склад сім’ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання (пп. 1.8 п. 1 гл. 2 р. ІІ Порядку).

При посвідченні правочинів щодо розпорядження спільним майном подружжя, якщо документ, що посвідчує право власності, оформлений на ім’я одного з подружжя, нотаріус вимагає письмову згоду іншого з подружжя.

Справжність підпису другого з подружжя на заяві про таку згоду має бути нотаріально засвідчена (пп. 4.2 п. 4 гл. 1 р. ІІ Порядку).

Консультація підготовлена головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області.