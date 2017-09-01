Дружба між жінкою та чоловіком

Чи існує дружба між чоловіком і жінкою? Обговорення переважно не дають конкретної відповіді на це запитання. Думки різняться… Ми пропонуємо читачам “Сім’ї” розповідь про взаємини молодих людей, які відрізняються від усталених уявлень про стосунки дівчини і юнака.

Без натяку на інтим

Мешканка Глобиного Анжела погодилася на відверту розмову. З Ігорем вона товаришує вісім років. Їхня дружба почалася з того, що Ігор був хлопцем її найкращої подруги Тетяни. Анжела теж мала бойфренда. Часто у різних ситуаціях Ігор звертався до неї за порадою стосовно її подруги. Через п’ять років та пара розлучилася. Але Анжела з Ігорем продовжують дружити і сьогодні. Не втратила вона і подругу Тетяну.

– Мені всі говорять, що такої дружби не може бути. Сперечатися втомилася, я переконана у протилежному. Той, хто по-справжньому уміє дружити, може залишитися щирим товаришем і для представника протилежної статі. А тим, хто не вміє, подруги потрібні лише щоб попліткувати, обговорити фасон блузки чи колір помади. Коли справа доходить до якогось прохання, то де ті подруги й діваються. З Ігорем нас поєднують спільні друзі. Крім цього, завжди є про що поговорити, нам цікаво разом. Він бував у багатьох містах України, ділиться враженнями, – каже Анжела. – Мій хлопець уже переконався, що Ігор мені просто товариш. Раніше не вірив у це, не хотів з ним спілкуватися. Я постійно прагнула їх познайомити. Ігор ніколи не втручався у моє особисте життя. Він справді поважає мій вибір, як, власне, і я – його.

Друзі зустрічаються як наодинці, так і в компаніях. Їх уже звикли бачити разом. Але трішки з сумом Анжела зізнається: є чимало таких, хто думає, що вони пара. Дівчина говорить, що Ігор жодного разу не намагався навіть поцілувати її. Не було ніякого натяку на інтим.

Один раз на сто випадків

Анжела пригадує майже курйозні випадки.

– Бувало, на дискотеках до Ігоря підходили хлопці й питали дозволу провести мене додому. Товариш робив серйозний вигляд і грозився, що будуть непереливки, якщо дізнається, що хтось із них мене образив, – сміється вона. – Не повірите, але Ігорю я можу розказати те, чого не знають мої найближчі подруги. І я впевнена, що він збереже ці секрети. Мені важливо дізнатися його думку з приводу якоїсь складної ситуації з моїм обранцем. Буває, він відверто каже, що я неправильно вчинила. Прислухаюсь до його порад.

Подробиць про неприємний випадок, який стався три роки тому, дівчина не розповідає. Але каже, що серед ночі, після одного лише дзвінка на мобільний Ігоря, він одразу приїхав за десяток кілометрів на мотоциклі забрати її. Інакше і бути не могло, бо була впевнена, що друг не відмовить. Батьки дівчини теж знають про це. І спокійні, коли донька з ним.

– Мені здається, така дружба трапляється один раз на сто випадків. І вважаю, цей випадок якраз мій, – каже Анжела. – Мені просто пощастило, життя подарувало цю дружбу. Тому берегти її і пронести через роки просто необхідно.

Маска дружби

Побутує думка, що подруги постійно порівнюють себе одна з одною: зовнішні дані, уміння користуватися косметикою, одягатися, успіх у чоловіків. Навіть якщо це найкращі подруги, така конкуренція все ж присутня. Коли, скажімо, дівчата йдуть у кафе і помічають там самотнього симпатичного чоловіка за столиком навпроти, вони напружено спостерігають, ким із них він зацікавиться. Якщо прояви уваги спрямовані до однієї, серця інших дещо стискаються. Ще драматичніше, якщо знайомство переростає у побачення. Тому в тих подруг, які опинилися поза полем зору кавалера, залишається неприємний осад у душі. А з чоловіком-другом набагато простіше – він не конкурент.

– За всіх говорити не буду. Для мене головне, що з Ігорем відчуваю себе комфортно, захищено і вільно. Знаю випадки, коли жінки використовують “друзів”, якщо в них є потрібні зв’язки або треба полагодити електророзетку чи переставити меблі. А потім на півроку чи й більше ця дружба зникає. Біля мене людина, до якої я звикла. Безкорисливо готова завжди прийти йому на допомогу, як і він мені, – резюмує Анжела.

Наостанок співрозмовниця дає пораду: коли вам пощастило знайти справжнього друга, якщо ця дружба міцна і перевірена роками, треба докласти максимум зусиль, щоб зберегти її чистою. Тобто поважати право і вибір кожного, довіряти, уникати всіляких ну дуже близьких стосунків, які можуть зіпсувати міцну дружбу.

Думка психолога

– Дружба і кохання – неподільні поняття одного і того ж явища у стосунках між чоловіком та жінкою. Чи існує справжня дружба між ними? Можу твердо сказати: так, існує. Але при певних умовах і обставинах: якщо у чоловіка та жінки є інші партнери, кохані люди, сімейні стосунки. Тоді такій дружбі бути, бо обох цікавить особистість іншого, спільні інтереси, підтримка, допомога, – розповідає практичний психолог із Полтави Наталія Кириченко. – Якщо один із них втрачає партнера, залишається сам, то вже не сприймає друга як особистість. На передній план виходять привабливість, сексуальність, спільні спогади тощо.

Психолог стверджує: бувають ситуації, коли чоловік чи жінка говорять, що це лише друг, та в той же час кохають і страждають на самоті або в сімейних стосунках. Однак не виказують своїх переживань, не бажаючи втратити можливості спілкування з цією людиною.

– Існує ще одне ставлення до дружби між чоловіком та жінкою, яке може здатися більш сучасним. Тут дружба розглядається як процес і результат. Тоді можу сказати, що існує дружба між жінкою і чоловіком та немає її між чоловіком і жінкою, – продовжує Наталія Кириченко. – Для жінки комунікація з чоловіком – це обмін інформацією, тобто сам факт спілкування. Результат – набуття нового досвіду. Для чоловіка це теж процес спілкування, але у ньому він припускає флірт. Результат – секс. Чи зможе чоловік цього досягти – невідомо. Але мета одна і та ж. Він мисливець, який стереже свою здобич. Вона ж лише намагається осягнути істину, щоб бути успішною та ефектною у стосунках з іншим чоловіком.

Та як би не було – дружба, кохання, закоханість, сексуальність, – кожна людина сприймає іншу людину і стосунки з нею крізь суб’єктивну призму та попередньо набутий досвід.

Тест

Поставте собі питання стосовно друга протилежної статі.

1. Чи здатні ви помічати у другові лише позитивні якості і вважати, що у нього немає недоліків або закривати очі на них?

2. Чи приваблюють вас його зовнішні риси: сильне, гарне тіло, зачіска і т.п.? Змінилися б ваші стосунки, якби його зовнішність була зовсім “не у вашому стилі”?

3. Відчуваєте бажання часто бути наодинці в романтичній обстановці (прогулятися алеями парку, посидіти у затишному кафе чи за вечерею при свічках)?

4. Буває, що виникає бажання фізичного контакту – триматися за руки, обійматися, плескати по плечу? Відчуваєте невдоволення, коли це не виходить?

5. Відчули б ви образу чи розчарування, коли б друг протилежної статі повідомив, що закохався?

6. Якщо ви знаєте, що ваш друг пішов на побачення, чи не починаєте в цей момент дзвонити йому, писати повідомлення або навіть намагатися бути присутнім на цій зустрічі, аби він на вас звернув увагу?

Якщо ви хоча б на одне питання дали ствердну відповідь, то, на жаль, найімовірніше, ваша дружба насправді є романтичним захопленням. Принаймні з вашого боку.

Підготувала

Віта КОНОВАЛЕНКО.