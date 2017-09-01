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“Дочка вдарила в дитсадку іншу дитину”

Опубліковано: 1 Вересня 2017

“Повела молодшу дочку, 6-річну Єву, в дитсадок, а до мене підходить вихователька і каже, що моя Єва вчора вдарила іншу дівчинку. Та попросила в неї іграшки, а моя не дала. Вже був випадок, коли ділилася іграшкою, а її поламали діти. Цій дівчинці вона не схотіла нічого показувати. Я насварила доньку, вона пішла, засмутившись, опустивши голову і не поцілувавши мене.
На роботі не знаходжу собі місця. Може, дарма вилаяла. Я мати і завжди маю бути на боці своїх дітей, навіть якщо вони не праві. Мені потрібна професійна порада.
Ольга”.
(З електронного листа).
У такій ситуації, звичайно, обов’язково потрібно поговорити з дитиною, з’ясувати причину вчинку і сказати, що вона не права, коментує дитячий психолог Анастасія Аністратенко.
У цьому випадку посварити було правильним рішенням. Бути завжди на боці своїх дітей необхідно, але це не скасовує того, щоб показати дитині, в чому вона не права, і навчити, що потрібно робити в подібній ситуації. Якби ви залишили це без уваги, то дочка б подумала, що так чинити можна, і продовжувала б поводити себе так і далі.

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Рубрика: СІМ’Я
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