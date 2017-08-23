Глава Уряду привітав колектив КВБЗ із вагомими виробничими показниками

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у “Фейсбуці” високо оцінив зростання обсягів виробництва на Крюківському вагонобудівному заводі за перші сім місяців 2017-го в порівнянні з таким же періодом минулого року: “Цього року за перші 7 місяців завод (КВБЗ. – Ред.) збільшив виробництво – випустив майже на 18% більше вантажних вагонів, ніж за відповідний період минулого року.

Крім виробництва вантажних та пасажирських залізничних вагонів, завод модернізував 15 вагонів метро. Вітаю колектив підприємства! Впевнений, попереду – нові успіхи і ще більше сучасних, якісних і комфортних продуктів, які їздитимуть по всьому світу!”.

Колектив Крюківського вагонобудівного дуже цінує увагу керівників держави. Зокрема робочу зустріч Володимира Гройсмана з трудівниками підприємства. Тоді Глава Уряду був приємно вражений якістю та сучасністю крюківських вагонів, спроектованих і виготовлених в Україні.

Зусилля менеджменту ПАТ “КВБЗ” утримати на плаву велике машинобудівне підприємство з багатотисячним колективом оцінено на високому рівні, й це додає надій на державну підтримку вітчизняного товаровиробника. Водночас варто зазначити, що нинішні показники жодним чином не межа можливостей КВБЗ.

Крюківський вагонобудівний завод з огляду на виробничі потужності готовий випускати у багато разів більше сучасної, якісної і такої необхідної Укрзалізниці та метрополітенам техніки. Колектив підприємства готовий і хоче працювати на благо України, розвиваючи та примножуючи промисловий потенціал держави. А також сподівається на подальшу увагу і підтримку уряду України вітчизняних вагонобудівників і машинобудівної галузі в цілому.

Довідка. 1 грудня 2016 року на Крюківському вагонобудівному заводі відбулося виїзне засідання Національного комітету з промислового розвитку на чолі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Того ж дня Глава Уряду взяв участь у святі з нагоди 15-річчя галузі пасажирського вагонобудування і вручив кращим працівникам КВБЗ пам’ятні подарунки.

Прес-служба ПАТ “КВБЗ”