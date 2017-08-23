“Родинне древо” Пілюгіних

Ця виставка – велике свято для всієї полтавської родини, наголосила, вітаючи гостей, завідувач відділу науково-масової та виставкової роботи Полтавського художнього музею (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка Алла Тимошенко. Ця виставка має назву “Родинне древо” і презентує твори родини Пілюгіних із Решетилівки, яка присвячує її Дню Незалежності України.

Вперше у стінах музею представлено творчий доробок цілої родини – 88 творів, що розміщені у великій виставковій залі та прес-центрі музею: живопис, витинанки й гобелени Євгена Пілюгіна, вишиті рушники дружини Лариси, гобелени і витинанки доньки Ольги, килими і традиційні іграшки з природних матеріалів доньки Наталії Дмитренко, а також творчі роботи наймолодшого з родини – онука Павла.

Голова родини Євген і його дружина Лариса мають звання заслужених майстрів народної творчості України. Всі в родині є членами Національної спілки художників України і Національної спілки майстрів народного мистецтва України (Євген Іванович очолює її обласний осередок).

Вернісаж – ще й своєрідний звіт, приурочений до

70-річчя Євгена Івановича Пілюгіна, тож він приймав щирі вітання колег і друзів, а також відзнаки й дарунки від заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Миколи Білоконя, секретаря міської ради Оксани Деркач, заступника начальника управління культури Валентини Вождаєнко, засновника асоціації “Україна плюс” в Італії Тамари Позднякової, голови обласної організації НСХУ Юрія Самойленка та ще багатьох гостей.

Родина Пілюгіних знана не лише в Україні, адже веде активну виставкову діяльність, бере участь у міжнародних проектах. У 2012 році за запрошенням Посольства України у Болгарії в місті Софія відбулася виставка килимів під час святкового прийому у трьох залах Посольства з нагоди 21-ї річниці Незалежності України, у 2014-му Посольство України у Франції організувало виставку в Українському культурному центрі в Парижі. А за рік до того Євген Іванович брав участь у відзначенні Днів української культури в Лондоні. Лариса Пілюгіна й Наталія Дмитренко представляли твори родини на 13-му та

16-му Міжнародному фестивалі культури і мистецтва в Туреччині. А вже цьогоріч Євген Пілюгін став учасником Міжнародного фольклорного фестивалю у Венеції – творчий звіт про цю подорож представлено на виставці в кількох роботах.

Збереження та відродження художніх ремесел України, зазначила ведуча заходу, – головна мета творчої родини Пілюгіних, а майстерно виконані художні твори збагачують національну культуру на благо незалежної України.

Марія ВІТРИЧ

Журналіст