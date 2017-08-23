“Ворскла” – “Маріуполь” – 1:0

Цього разу грали сусіди по турнірній таблиці, чи не найстабільніші клуби початку сезону. І “Ворскла”, і “Маріуполь” в разі перемоги реально претендували на третє місце.

Гра розпочалася досить активно. Маріупольці з перших хвилин прагнули захопити ініціативу, і перший реальний шанс був у них, але Болбат влучив у штангу. Та полтавці у першій половині гри були активніші. Кілька небезпечних ударів підряд завдали Ребенок, Коломоєць, Шарпар. В цілому у першому таймі в гравців обох команд траплялося чимало технічного браку, а ось дії захисників були надійними.

У другому таймі гра пішла активніше, а “Ворскла” заграла більш різноманітно. Останню чверть матчу “Ворскла” наполегливо “пробивала” оборону маріупольців, і нарешті на вісімдесят другій хвилині Чижов з подачі Ребенка (кутовий) красиво пробив у ворота “Маріуполя” – 1:0. Розвиток подій для маріупольців був настільки неочікуваним, що вони так і не змогли переломити хід гри. “Ворскла” – третя у турнірній таблиці!

За ФК “Ворскла” грали: Ткаченко, Ребенок, Даллку, Чижов, Коломоєць (Загорулько, 86), Матвієнко, Чеснаков, Шарпар, Кадимян (Кулач, 60), Скляр (Кравченко, 74), Пердута.

Результати інших матчів 6-го туру: “Чорноморець” – “Верес” – 0:1; “Шахтар” – “Олімпік” – 2:0; “Карпати” – “Олександрія” – 0:0; “Зірка” – “Зоря” – 2:1; “Динамо” – “Сталь” – 4:1.

Віктор КОСТЯНТИНІВ

Журналіст