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Тільки рахунок

Опубліковано: 23 Серпня 2017

У сьомому турі ФК “Полтава” на виїзді здолав “Черкаський Дніпро” – 3:2, а “Гірник-Спорт” в Одесі з рахунком 2:1 – місцеву “Жемчужину”. “Кремінь” програв домашній матч” “Інгульцю” – 0:1.
Полтавці в турнірній таблиці треті (16 очок), “Гірник-Спорт” – на тринадцятому місці (6 очок), “Кремінь” з трьома очками замикає турнірну таблицю (вісімнадцята позиція).

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Рубрика: ГОЛОВНА
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