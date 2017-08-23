Тільки рахунок

У сьомому турі ФК “Полтава” на виїзді здолав “Черкаський Дніпро” – 3:2, а “Гірник-Спорт” в Одесі з рахунком 2:1 – місцеву “Жемчужину”. “Кремінь” програв домашній матч” “Інгульцю” – 0:1.

Полтавці в турнірній таблиці треті (16 очок), “Гірник-Спорт” – на тринадцятому місці (6 очок), “Кремінь” з трьома очками замикає турнірну таблицю (вісімнадцята позиція).