Національний Сорочинський запрошує ярмаркувати

Відсьогодні й до кінця тижня знову вирує Жабокрицький майдан на околиці Великих Сорочинців.

Щедра й гомінлива наприкінці серпня гоголівська земля цьогоріч вітає учасників торговища, де свою продукцію представляють провідні підприємства України та зарубіжні гості. Для них це не лише наймасштабніший і найпопулярніший в Україні ярмарково-виставковий захід, а й традиційний майданчик з укладання бізнесових угод.

У фольклорній частині ярмарку, стилізованій під українське село, презентують свою продукцію народні майстри з Опішні, Петриківки, Космача, інших, знаменитих своїми традиційними народними промислами, місць України. Розбігаються очі від розмаїття вишиванок, керамічного посуду, колоритних іграшок. Та й сам Микола Гоголь вітатиме ярмаркувальників щодня разом із героями своїх безсмертних творів – Хіврею, Черевиком, Афанасієм Івановичем – у виконанні артистів обласного музично-драматичного театру.

На концертних майданчиках ярмарку відбудуться виступи Тіни Кароль, Олі Полякової, Ірини Білик, групи “Пара нормальних”, DZIDZIO, Олега Вінника. Серед спеціальних гостей – групи “Шосте чуття”, Barahta, “Євшан-Zillya”, “Бесарабія”, “Клей угрюмого”.

(Докладніше про Національний Сорочинський ярмарок-2017 читайте в одному з наступних номерів “Зорі Полтавщини”).