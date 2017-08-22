Духовна користь сніданку молитовного

Молитвою Господньою “Отче наш”, спільною для всіх християнських конфесій, почався другий молитовний сніданок у Полтавській облдержадміністрації (перший відбувся у березні). Його ведуча, доцент кафедри педагогіки, культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі Віта Сарапин зазначила, що в цій, у першу чергу духовній, трапезі беруть участь керівники області, органів виконавчої влади та міського самоврядування, громадських організацій, очільники релігійних громад, промисловці, підприємці, аграрії, працівники культури, журналісти.

Спільна молитва сьогодні дуже важлива, вона має об’єднати усіх у прагненні до миру, свободи і спокою на нашій українській землі заради майбутнього. Такі молитовні сніданки є багаторічною традицією десятків країн світу, а їх засновником став, нагадала ведуча, 34-й президент Сполучених Штатів Америки Дуайт Ейзенхауер, котрий започаткував ранкове духовне спілкування більше 60 літ тому, у часи, коли викликів було так багато, а відповіді на них такі складні, що залишалося молитися й сподіватися на допомогу Бога. Ця традиція віднедавна втілюється і на українських теренах.

Молитовний сніданок – захід неформальний, його метою є порозуміння політиків, духовних лідерів, урядовців, консолідація багатоконфесійного українського суспільства навколо єдиної системи загальнолюдських і моральних цінностей. Тут недоречні гострі дискусії й полеміка: кава, чай, Біблія, молитва, духовне спілкування про нагальні потреби сучасної України, полтавського краю і всього людства.

Голова облдержадміністрації Валерій Головко наголосив, що такі зустрічі мають відбуватися постійно, адже у молитві та порозумінні ми знаходимо істину життя:

– Сівши за один стіл, подивившись один одному в очі, маємо зробити крок один до одного. Ми сьогодні – молода держава, ми виборюємо нашу самостійність, доводимо, що зможемо об’єднати весь народ (незалежно від того, хто в яку церкву ходить) на ідеї створення держави, єдиної української нації. І ми платимо дуже високу ціну за можливість це зробити.

Голова облдержадміністрації звернувся до матерів наших воїнів, які загинули на сході України, – вони також були присутні на молитовному сніданку:

– Ми вклоняємося перед вами… Ваш біль буде з вами завжди, на жаль, його неможливо залікувати. Але життя продовжується…

А завершив своє слово Валерій Головко побажанням, щоб такі сніданки проводилися не тільки в обласному центрі, не тільки в залі адмінбудівлі обласної влади, а в кожній громаді, організації, у кожному селі – “щоб ми вміли знаходити непрості рішення, щоб ставилися один до одного з любов’ю, ставали добрішими. Бо лише через Господа ми знайдемо відповідь на питання, які стоять перед суспільством”.

Привітав усіх присутніх і перший заступник голови обласної ради Євген Холод, закликаючи усіх до миру й злагоди, бо ж маємо не лише зовнішніх ворогів держави, а й внутрішні чвари. Як приклад – загибель молодого учасника АТО в Миргороді, і трагедія в тому, що загинув він не на фронті, а від рук своїх же земляків.

Магістральною лінією у спілкуванні цього разу стали “заповіді блаженства”, проголошені Ісусом Христом у Нагірній Проповіді і представлені в Новому Заповіті. Вони складають основу християнського морального вчення і доповнюють десять заповідей Старого Заповіту, вони вчать, якими повинні бути християни, щоб сподобитися блаженного – тобто радісного, щасливого – вічного життя у Царстві Небесному.

Про всі дев’ять євангельських блаженств учасникам сніданку розповідали й тлумачили їх служителі різних церков – зокрема голова Полтавської греко-католицької парафії отець Юрій Кролевський, єпископ церков євангельських християн-баптистів в Полтавській області Олег Овсій, керівник обласного об’єднання християнських церков “Світло життя” Дмитро Лаптєв, пастор церкви християн віри євангельської Михайло Роман.

До речі, Михайло Роман наголосив, що другий молитовний сніданок – це перший захід, що відбувається у реставрованій залі ОДА, що є дуже символічною подією.

Архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір, підсумовуючи розмову, говорив про духовну користь молитовного сніданку, адже тут хтось зможе відкрити для себе абсолютно незнайомі істини, а хтось нагадає собі те, що він призабув у думках своїх, у серці – чи в житті забував виконувати. Це дасть поштовх, можливість відкоригувати своє життя, свої вчинки, принаймні робити намагання у цьому напрямку.

А для наших читачів нагадаємо заповіді блаженства, які дав нам Спаситель:

Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне.

Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.

Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони.

Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть.

Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть.

Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне.

Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на Небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами.

Лідія ВІЦЕНЯ

“Зоря Полтавщини”