Нині мотобольна команда “Нива”, якій виповнилося 45 років, є гордістю і візитною карткою Хорольського району. Вона має чимало шанувальників і на місцевому рівні, і в Україні. У неї славна історія, з яскравими виступами й вагомими перемогами. А розпочалося все з випадку, коли через погодні умови мотобольну календарну першість 1965 року перенесли з Полтави до Хорола. На той час то була подія великого масштабу для містечка районного значення.

Незабаром за ініціативою тодішніх керівників району Юрія Хорунженка, Юрія Устименка, Володимира Вовка, голови колгоспу “Ленінський шлях” Андрія Сіроштана було сформовано мотобольну команду, яку назвали “Супутник”. Першими її гравцями стали Григорій Базела, Юрій Штомпель, Іван Метан, Микола Буцик і Володимир Яворенко. “Супутник” проіснував шість років, після чого на базі колгоспу “Ленінський шлях” (село Вишняки) був реорганізований у команду “Нива”. Відтоді, з 1972 року, й розпочалося переможне сходження вишняківського мотобольного клубу на п’єдестали перемог.

Практично щосезону “Нива” виборювала високі й почесні нагороди. Так, 1973 року стала чемпіоном України, 1974-го посіла друге місце в чемпіонаті СРСР у класі “Б”, стала володарем Кубка України, 1975-го – чемпіоном України, 1980, 1982–1983 років – володарем Кубка України. І цей список можна продовжувати.

“Нива” стала першим чемпіоном незалежної України. І надалі привозила додому почесні нагороди. У 2007-му та 2009-му у Вишняках відбулися чемпіонати Європи з мотоболу.

Уже п’ять років, як цей вид спорту в Хорольському районі отримав новий імпульс розвитку. На базі клубу створили громадську організацію “Мотобольний клуб “Нива”. Її засновниками виступили великі шанувальники цього виду спорту – Олександр Хрипко, Андрій Фесенко, Володимир Переятенець і Віталій Дорош. Саме вони разом із тренерами й гравцями активно працюють для належного забезпечення команди всім необхідним, оновлення мототреку. На їхні прохання щодо підтримки клубу і спортсменів відгукуються очільники господарств різних форм власності. Нині серед постійних спонсорів – керівники сільськогосподарських підприємств, заслужені працівники сільського господарства України директор СТОВ “Мусіївське” Михайло Стеценко, голова правління СВК “Перемога” Анатолій Пасюта.

У день відзначення почесної дати, 45-річчя з дня створення мотобольної команди “Нива”, у районному Будинку культури відбулися урочистості. Розділити свято разом із колишніми й нинішніми мотоболістами прийшли рідні, друзі, знайомі, шанувальники мотоболу, почесні гості. Зі сцени лунали спогади про розвиток мотоболу, славні перемоги, імена кращих спортсменів різних років. Привітали винуватців свята гості – генеральний секретар Федерації мотоциклетного спорту України Василь Якимчук, заступник голови колегії суддів Олександр Постолюк, перший заступник голови Хорольської райдержадміністрації Сергій Абрамов, голова районної ради Віра Мартюк, директор СТОВ “Мусіївське” Михайло Стеценко, голова правління СВК “Перемога” Анатолій Пасюта, голова правління ГО “МК “Нива” Олександр Хрипко та інші.

Василь Якимчук та Олександр Постолюк за вагомий внесок у розвиток мотоциклетного спорту України нагородили грамотами Федерації ветеранів мотоболу – Григорія Тютюнника, Володимира Гончаренка, Миколу Кіріяченка, Миколу Матвієвського, Олексія Сосницького, Миколу Потерайла, а також постійних спонсорів. Голові правління громадської організації “Мотобольний клуб “Нива” Олександрові Хрипку вручили диплом і ювілейний кубок. Відзначили кращих гравців, тренерів, технічних працівників, які готували й обслуговували техніку для виступів команди.

Нині славні традиції вишняківської “Ниви” продовжують граючий тренер, майстер спорту міжнародного класу Володимир Бойко, капітан команди, майстер спорту Юрій Жиденко, майстри спорту Олександр Ходосов, Віталій Бойко, В’ячеслав Мусієнко, Роман Лук’янець, кандидат у майстри спорту Станіслав Безносик. Забезпечують технічне обслуговування команди Богдан Монарх, Микола Кіріяченко, Григорій Тютюнник, Олександр Русін. Зичимо їм вдалих і яскравих виступів, великих і славних перемог, бажаємо й надалі прославляти мотобольну команду на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Після закінчення урочистостей ветерани і нинішній склад “Ниви” відвідали районний краєзнавчий музей. Нещодавно там оформили виставкову залу “Мотобол – візитівка Хорольщини”. На довічне зберігання передали музею диплом Федерації мотоциклетного спорту України та ювілейний кубок.

Сергій МІСЮРЕНКО

Журналіст