Навесні поточного року на вулицях Кременчука з’явилася підмітально-прибиральна машина “Чистий шлях”, виготовлена на Крюківському вагонобудівному заводі. Вона поповнила парк комунального автотранспортного підприємства КАТП- 1628. Ми попросили директора підприємства Сергія ШИЯНА розповісти, наскільки функціональною й ефективною є технічна новинка.

– Нам дуже потрібна була така техніка, – говорить Сергій Шиян. – Прибирання вулиць міста – робота нелегка, трудомістка. Тому машина, яка може пришвидшити і полегшити роботу, – знахідка для комунальників. Наприклад, рік тому вулицю Київську прибирали протягом 10 днів чотири працівники за допомогою навантажувача та самоскида. Цьогоріч машина “Чистий шлях” прибрала цю ж вулицю за 3 дні.

У 2016 році за місяць ми встигали прибирати прибордюрні частини 39 вулиць міста, а це відповідно 106 кілометрів. З цієї території вивозилося вуличного змету, інакше кажучи – сміття, 1400 кубічних метрів. У 2017 році “Чистий шлях” прибрав за місяць 80 вулиць, або 260 кілометрів. Вивезено вуличного змету майже 2620 кубічних метрів. Цифри говорять самі за себе.

Це очевидна економія для міського бюджету, реальна користь для мешканців міста, в якому стало менше пилу та бруду, зручність для водіїв автомобілів, які рухаються чистими проїжджими частинами.

– До речі, про пил. В одному з кременчуцьких видань була інформація про те, що під час роботи машини здіймається курява. І це спричиняє певні незручності для городян.

– “Чистий шлях” зволожує дорогу, яку прибирає, системою зрошення. Машина має запас води 1,5 тонни. Але ж не будемо забувати про наші реалії. Після зими на дорогах були завали сміття на основі піску, які зазвичай збиті до прибордюрної зони. “Чистий шлях” потужними щітками вигрібає змет, але у суху і спекотну погоду вода для зволоження за декілька секунд не може просочитися крізь його товщу. Тому під час прибирання неминуче здіймається пил.

Скажу більше: після зимового посипання доріг піщано-сольовою сумішшю за один прохід очистити деякі ділянки не вдається. Як свідчить практика, іноді доводиться проходити два-три рази. І змет падає з транспортерної стрічки до кузова вантажівки не тонкою цівкою, а суцільним потужним потоком грунту, щебеню, рештків опалого листя. Вантажівки наповнюються одна за одною. Зате після цього проїжджа частина виглядає зовсім інакше.

Відтепер ми маємо змогу більш ретельно і частіше прибирати вулиці, не накопичуючи шар сміття у прибордюрній зоні. А потім починають працювати машини-пилососи, яких маємо у своєму парку дві. Тож як фахівець можу стверджувати, що прибирання вулиць – справа системна і постійна.

– Підмітально-прибиральна машина “Чистий шлях”, що працює на вулицях Кременчука, – це перший зразок подібної техніки від Крюківського вагонобудівного заводу. Як підприємство допомагає вам в експлуатації нового агрегата?

– На заводі є сервісна служба, також ми тісно співпрацюємо безпосередньо з розробниками цієї машини. Тому на наші зауваження реагують оперативно з урахуванням діючих гарантійних зобов’язань. Ми із заводчанами постійно у спілкуванні, на зв’язку. Звісно, цьому сприяє й те, що ми знаходимося в одному місті. Але знаю, що заводчани готові поставляти такі машини і в інші міста області та України, забезпечуючи при цьому необхідне гарантійне і сервісне обслуговування.

На Полтавщині комунальні служби деяких міст, селищ зацікавилися новою підмітально-прибиральною машиною “Чистий шлях”. У Великій Багачці проводилися презентація і тестування машини. З власного досвіду кажу: рекомендую колегам придбати “Чистий шлях”. Машина дешевша, ніж схожа техніка інших виробників. І вона реально працює! Ми сподіваємося, що незабаром отримаємо ще один-два таких агрегати.

Ганна КУДІЯРОВА

Журналіст