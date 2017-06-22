Сюрприз для доньки

Опубліковано: 22 Червня 2017

Котелевець Павло Борківець не перший рік активно займається мотопарапланеризмом. Про його захоплення знають не лише у районі та області, а й далеко за межами Полтавщини.
Дізнавшись у мережі Інтернет про те, як вправно у небі над Котельвою Павло Олексійович керує таким літальним апаратом, як мотопаратрайк, один із столичних журналістів телеканалу СТБ вирішив із ним познайомитись і влаштувати приємний та  несподіваний сюрприз на день народження своєї доньки Насті.
Тож нещодавно до Котельви завітала знімальна група телеканалу в складі журналіста, оператора, сценариста і режисера  популярної телепрограми «Хата на тата».
Журналіст – батько Насті, який, до речі, виступає у ролі «тата», – тоді й відкрив їй секрет приїзду до Котельви. Спочатку дівчина дещо боялася сідати у мотопараплан, а потім цікавість взяла гору.
Враження від польоту в іменинниці були неймовірні! Від Павла Борківця Настя отримала подарунковий сертифікат на політ над Котельвою, а зйомки польоту ввійдуть до сюжету однієї з наступних телепередач «Хата на тата».

Анатолій ДЖЕРЕЛЕЙКО
Журналіст

Print Friendly

Related posts:

  1. Мистецький сюрприз “Слов’ян”
  2. Духовна велич доньки Прометея
  3. Мами, дружини, доньки, трудівниці
  4. Височітиме Кобзар у Котелевському краї
Рубрика: ГОЛОВНА
«
»
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати
12345 (Без оцінки)
Loading...

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.

:?
Вітаємо, Гість
Ввійти Реєстрація
Скайт. Розробка сайтів в Полтаві