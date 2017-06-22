Котелевець Павло Борківець не перший рік активно займається мотопарапланеризмом. Про його захоплення знають не лише у районі та області, а й далеко за межами Полтавщини.

Дізнавшись у мережі Інтернет про те, як вправно у небі над Котельвою Павло Олексійович керує таким літальним апаратом, як мотопаратрайк, один із столичних журналістів телеканалу СТБ вирішив із ним познайомитись і влаштувати приємний та несподіваний сюрприз на день народження своєї доньки Насті.

Тож нещодавно до Котельви завітала знімальна група телеканалу в складі журналіста, оператора, сценариста і режисера популярної телепрограми «Хата на тата».

Журналіст – батько Насті, який, до речі, виступає у ролі «тата», – тоді й відкрив їй секрет приїзду до Котельви. Спочатку дівчина дещо боялася сідати у мотопараплан, а потім цікавість взяла гору.

Враження від польоту в іменинниці були неймовірні! Від Павла Борківця Настя отримала подарунковий сертифікат на політ над Котельвою, а зйомки польоту ввійдуть до сюжету однієї з наступних телепередач «Хата на тата».

Анатолій ДЖЕРЕЛЕЙКО

Журналіст