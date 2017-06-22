Оголошується прийом матеріалів на здобуття Полтавської обласної премії імені Юрія Горліса-Горського, заснованої обласною радою з метою сприяння національно-патріотичному та військово-патріотичному вихованню молоді Полтавщини.

Премія присуджується військовослужбовцям, ветеранам Збройних сил України, учасникам бойових дій, митцям, педагогам, представникам молоді, громадськості в таких номінаціях:

• «Національно-патріотичне виховання» – за вагомий особистий внесок у національно-патріотичне виховання молоді;

• «Захисник України» – за сумлінну військову службу, зразкове виконання військового обов’язку солдатами, сержантами, прапорщиками та офіцерами Збройних сил України, силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

• «Урок мужності» – за активну військово-патріотичну роботу з молоддю учасників бойових дій, підготовку молоді до захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;

• «Волонтерська діяльність» – за розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним силам, силовим структурам та Державній службі України з надзвичайних ситуацій, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в антитерористичній операції на сході України, родинам загиблих героїв;

• «Мистецтво» – за створення літературних, музичних творів, творів образотворчого мистецтва, фото-, теле- та кіноробіт на національно-патріотичну та військово-патріотичну тематику.

Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються. Премія не може бути присуджена посмертно.

Пропозиції про присудження Премії вносять державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські організації, творчі спілки, командування військових частин, силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, адміністрації (ректорати) загальноосвітніх та вищих навчальних закладів до 1 вересня.

У листі-клопотанні до журі Премії вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи (військової служби), посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок номінанта у справу національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання або наводиться інформація щодо досягнень при проходженні військової служби (для військовослужбовців).

До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи, військової частини та печаткою, додаються ксерокопії паспорта (військового квитка) та ідентифікаційного коду претендента.

Документи на здобуття Премії подаються до приймальні ректора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 64-ж.

Переможців визначає журі, склад якого затверджується розпорядженням голови Полтавської обласної ради. Кожен із лауреатів Премії отримає диплом і грошову винагороду в розмірі 4000 (чотирьох тисяч) гривень.

Урочисте нагородження перших лауреатів Полтавської обласної премії імені Юрія Горліса-Горського відбудеться до Дня захисника України – 14 жовтня.

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Український військовий і громадський діяч, старшина армії УНР, письменник, наш земляк Юрій Юрійович Городянин-Лісовський (1898– 1946), літературний псевдонім – Горліс-Горський, народився в селі Демидівка (нині – Решетилівський район). Своє життя Юрій Горліс-Горський присвятив боротьбі за незалежність України: захищав Українську Народну Республіку від більшовицької військової агресії, належав до українського підпілля, був політичним в’язнем. Юрій Горліс-Горський – автор високопатріотичних прозових творів «Отаман Хмара» (1934), «Червоний чортополох» (1935), «Холодний Яр» (1937) та інших.

Журі Премії.