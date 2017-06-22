З початку березня й до середини травня у Кременчуці тривав конкурс соціальних відеороликів “Разом за добро”. У ньому брали участь позашкільні, загальноосвітні, вищі навчальні заклади міста, а також громадські об’єднання й організації. Всього на розгляд журі було подано 39 робіт. В об’єктиви відеокамер юних журналістів потрапити такі гострі соціальні проблеми, як урбанізація, дискримінація, вікова самотність, алкоголізм і вагітність у дитячому віці, віртуальна залежність, розвиток творчого світу дитини, проблематика підліткових депресій.

Переможці конкурсу соціальних відеороликів “Разом за добро” отримали дипломи й цінні подарунки – проектні екрани, цифрові й екшн-камери для професійної зйомки. Організатори конкурсу – Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, профільні управління виконкому Кременчуцької міської ради, міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Переглянути конкурсні відеороботи можна на сайті Фонду народонаселення ООН в Україні, що виступає співорганізатором заходу.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”