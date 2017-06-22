В обласній раді пройшов перший регіональний форум працівників органів місцевого самоврядування з актуальних питань правового забезпечення роботи місцевих рад на Полтавщині.

Думками обмінялися голова обласної ради Олександр Біленький, виконавчий директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Володимир Микійчук, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області Олександр Черчатий, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Віра Яковенко, перший заступник начальника головного територіального управління юстиції Дар’я Бриндак, юристи органів місцевого самоврядування, представники Пенсійного фонду, обласного центру зайнятості.

– Юридична складова роботи місцевих рад дуже важлива, – підкреслив Олександр Біленький. – Через механізм обласної асоціації органів місцевого самоврядування ми маємо віднайти алгоритм захисту прав та свобод працівників органів місцевого самоврядування, виробити спільні стратегії захисту від неправомірних дій контролюючих органів.

Володимир Микійчук наголосив на тому, що подібні асоціації працюють в багатьох регіонах України, зокрема потужна організація діє в сусідній Харківщині.

– Асоціація має стати дієвим інструментом, через який голови сільських, селищних рад, районів, міст будуть допомагати одне одному вирішувати спільні й індивідуальні проблеми громад. Крім юридичних питань, розглядаємо земельні, із залучення інвестицій тощо.

275 тисяч громадян звернулися до місцевих центрів з надання правової допомоги на Полтавщині в 2016 році, зазначив Олександр Черчатий, аналізуючи роботу цих структур. На Полтавщині ухвалено дієву програму правової освіти населення на період до 2020 року.

Порушувались також питання земельного законодавства, зокрема специфіки вирішення земельних питань, пенсійної реформи, запобігання безробіттю.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”