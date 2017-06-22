Крім того, воно є першочерговим, незалежно від встановлення інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій. Механізм забезпечення учасників антитерористичної операції за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, визначений Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) й втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518.

За новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасники АТО забезпечуються протезуванням через Фонд соціального захисту інвалідів.

Порядок передбачає: безоплатне забезпечення учасників АТО протезуванням (ортезуванням) виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, включаючи витрати на проїзд, проживання, харчування учасника АТО та супроводжуючої особи (за потреби); оплату витрат на заміну куксоприймача й оплату післягарантійного ремонту протезного виробу; безоплатне забезпечення лікувально-тренувальним протезом за необхідності, виготовленим вітчизняним виробником, на строк, необхідний для формування кукси (1–12 місяців).

Підготовка учасника АТО до протезування (ортезування) за кордоном здійснюється у клініці УкрНДІпротезування (м. Харків) або в інших закладах охорони здоров’я.

Для протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями в Україні учасник антитерористичної операції повинен звернутись до вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства з такими документами: заявою про необхідність забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями; копією паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції; копією документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); направленням на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; рішенням військово-лікарської комісії або висновком лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні; довідкою з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність).

Для здійснення протезування та/або протезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасник АТО або його законний представник подає документи особисто чи надсилає поштою на адресу Фонду соціального захисту інвалідів: вул. Глибочицька, 72, м. Київ, 04050.

Перелік документів: заява; копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які відмовилися від отримання ідентифікаційного коду та мають відповідну відмітку у паспорті); направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення ТЗР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасник АТО отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території); рішення військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні); витяг з історії хвороби; фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

Людмила КОРНІЄНКО,

директор департаменту соціального захисту

населення ОДА.