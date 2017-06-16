Нещодавно в Кропивницькому відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з обмеженими можливостями. У ньому взяли участь більше 200 легкоатлетів із 23 областей України. До складу збірної команди Полтавської області увійшли й шестеро кременчуцьких атлетів. Серед них – майстри спорту України міжнародного класу Андрій Голівець (тренери – Віктор Лис і Дмитро Панчелін) та Наталія Кобзар, підопічна Ірини Зикової та Ганни Печко, майстер спорту України Владислав Косюк (тренер – Ірина Зикова), кандидат у майстри спорту України, вихованець КДЮСШ “Авангард” Олександр Яровий (тренер – Юрій Щипець), а також першорозрядники Віктор Рудаков (Дмитро Панчелін) та Тетяна Білик (Ірина Зикова). Загалом кременчужани здобули чотири із семи золотих медалей чемпіонату, а решту “золота” вибороли горішньоплавнівські атлети. Із шести срібних нагород чотири “поїхали” до Кременчука.

Штовхальники ядра із Горішніх Плавнів Сергій Непомнящих, Микола Федоренко і Андрій Кривчун стали чемпіонами України у своїх змагальних класах, а Руслан Біленко на чемпіонаті України здобув “бронзу”. Володимир Пономаренко з Полтави теж отримав бронзову медаль у штовханні ядра.

Полтавська спортсменка Ірина Мартиненко виборола “срібло” у бігові на 100 метрів та “бронзу” на дистанції 200 метрів, а її земляк Віктор Кулаков став срібним призером у 200-метровому забігові чемпіонату України й отримав бронзову медаль на дистанції 100 метрів.

Керівництво Кременчуцької філії “Інваспорту” щиро дякує за сприяння у підготовці легкоатлетів до чемпіонату України міському голові Кременчука Віталію Малецькому, головному тренеру паралімпійської збірної команди України з легкої атлетики Андрію Фатєєву, начальнику відділу з фізичної культури і спорту виконкому Бахмутської міської ради Віктору Лису, тренеру-викладачу ДЮСШ-2 Кременчука Олені Шиповій, педагогічному колективу КДЮСШ “Авангард” Кременчука (директор – Іван Смородський), ГО “СК “Титан” (президент – Віталій Островський), Кременчуцькому льотному коледжу НАУ (начальник – Володимир Головенський), юридичній фірмі Ульянова (керівник – депутат Кременчуцької міської ради Руслан Ульянов) та усім тим, хто щиро підтримує спортсменів із обмеженими фізичними можливостями.

Валерій ЛЕКУМОВИЧ

Провідний фахівець Кременчуцької філії “Інваспорту”