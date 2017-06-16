У Києві завершила роботу єдина в Україні виставка для ринку автосервісу та післяпродажного обслуговування з виключно професійною аудиторією “SIA-Автотехсервіс-2017”. На виставці були представлені запасні частини до легкових і вантажних автомобілів, а також обладнання для проведення сервісного обслуговування. Серед вітчизняних і зарубіжних учасників виставки – підприємства групи “КрАЗ” на чолі з Кременчуцьким автозаводом – виробники запасних частин до різної вантажної техніки.

“КрАЗ”, Полтавський автоагрегатний завод, Кам’янець-Подільськавтоагрегат, Маріупольський авторадіаторний завод, Токмацький ковальсько-штампувальний завод і Херсонський завод карданних валів, який брав участь у виставці вперше, відзначають позитивні результати роботи на даному заході. Зокрема для Херсонського заводу дебют був ознаменований напрацюванням конкретних партнерів із закупівель реактивних штанг, карданних валів та іншої продукції, що виробляється підприємством. ПААЗ серед інших заводів групи “КрАЗ” мав більше напрацювань, враховуючи виробництво універсальної гальмівної апаратури для різної вантажної техніки.

Дилери, бізнесмени, фахівці експлуатуючих організацій, компанії, що здійснюють оптовий продаж запчастин, сервісні центри, приватні підприємці – все це відвідувачі експозиції групи “КрАЗ”. Вони мали підвищений інтерес саме до оригінальних запчастин. Зокрема було відзначено, що запчастини, виготовлені з дотриманням технології на високоточному обладнанні у виробничих цехах заводів групи “КрАЗ”, гарантують максимальну сумісність і безвідмовну роботу вузлів і агрегатів КрАЗу.

Слід зазначити, що “КрАЗ” неодноразово застерігав споживачів своєї продукції від придбання дешевих запасних частин, які пропонує “сірий” виробник. Як показала практика, незначна економія рано чи пізно призводить до негативних наслідків, бо при використанні контрафакту споживач в кращому випадку має значні фінансові витрати, пов’язані із заміною вузлів та агрегатів автомобіля після виходу їх з ладу або тривалим простоєм техніки внаслідок постійних ремонтів. А найгірше – застосування запчастин “сірих” виробників може призвести до втрати керованості автомобіля і, відповідно, аварійної ситуації на дорозі. А це – значна загроза життю і водія, і навколишніх. Попередження про сумні наслідки використання контрафакту підтвердили багато бізнесменів і дилерів, зокрема зазначивши: “Наїлися” запчастин із ринку, хочемо працювати безпосередньо з виробниками”. До того ж “КрАЗ” своїм дилерам надає вигідні умови поставок і лояльну систему знижок залежно від замовлених обсягів.

Підприємства групи за результатами виставки розраховують на збільшення продажів вироблених запчастин на внутрішньому ринку і за кордоном.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст