Минулої суботи, 10 червня, на складі для зберігання зерна у селищі Семенівка виникла пожежа. За лічені хвилини на місце події прибув перший пожежно-рятувальний підрозділ 8-го Державного пожежно-рятувального посту. З’ясувалося, що горять складські приміщення, одне з яких вже повністю було охоплене вогнем та ще два – частково. Відразу для локалізації вогню та допомоги у ліквідації пожежі залучили додаткові сили й техніку.

Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташовані склади та врятувати від знищення дві будівлі, де зберігалося 1,1 тисячі тонн зерна кукурудзи.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Полтавській області, травмованих та загиблих немає, причина займання встановлюється.

Роман ТКАЧ

Журналіст