Цьогоріч у змаганнях на Кубок Хорольського району та в особисто-командному заліку на І етап Кубка центрального регіону України на хорольському мототреці взяли участь понад вісімдесят спортсменів із різних областей.

Право відкрити змагання з мотоциклетного спорту надали наймолодшому трирічному мотокросмену Артему Вовку із міста Сміла Черкаської області. Протягом кількох годин кожен учасник прагнув подолати перешкоди, підйоми, спуски, повороти із якомога кращими показниками у часі проходження кожного кола.

Церемонію нагородження переможців провели депутат Полтавської обласної ради Фахраддін Мухтаров, представники керівництва району і міста. Перші місця у різних класах посіли: “Квадро” – Євген Фєдотов із Кременчука; “Ветеран” – перша група – Олександр Гайдар із Запоріжжя, друга група – Ігор Масюк із Полтави; мотоцикли з об’ємом двигуна 50 кубічних сантиметрів – Павло Рябчук із Києва; 65 куб. см – Дмитро Кугот із Сміли; 85 куб. см – Максим Олійник із Прилук Чернігівської області; “Аматори” – Олександр Сандаков із Черкас; “МХ2” – Сергій Левченко із Харкова; “Open” – Дмитро Чернов із міста Жовті Води Дніпропетровської області.

Керівник районної організації мотоциклетного спорту Хорольського району Віктор Глова висловив щиру вдячність усім, хто допоміг у проведенні змагань.

Сергій МІСЮРЕНКО

Журналіст