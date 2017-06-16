Збірна України з великими труднощами виграла матч відбору до ЧС-2018 зі збірною Фінляндії – 1:2. На 52-й хвилині Коноплянка відкрив рахунок у поєдинку. Далі українці значно збавили оберти. Цим відразу скористалися фіни, встановивши статус-кво – 1:1. Втім через три хвилини Беседін вивів нашу команду вперед. Переможний рахунок українцям вдалося утримати до фінального свистка арбітра.

Зараз наша збірна посідає четверте місце у групі з 11 очками, стільки ж – у Туреччини. У Хорватії й Ісландії в активі по 13 пунктів.

2 вересня, у рамках 7-го туру, збірна України вдома прийматиме команду Туреччини.

Степан КРАВЧЕНКО

Журналіст