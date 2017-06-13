В останньому турі чемпіонату України з футболу Ліги Парі-Матч полтавська “Ворскла” на виїзді розійшлася миром із “Сталлю” з Кам’янського – 0:0.

За наших земляків грали: Шуст, Сапай, Даллку, Чижов, Пердута, Ткачук (Скляр, 46), Чеснаков, Одарюк (Мякушко, 85), Шарпар, Ребенок, Хльобас (Загорулько, 69).

Результати інших матчів 32-го туру: “Карпати” – “Зірка” – 2:1, “Олександрія” – “Шахтар” – 1:1, “Зоря” – “Олімпік” – 2:0, “Динамо” – “Чорноморець” – 2:1.

Матч “Дніпро” – “Волинь” було зупинено після першого тайму, і рішення щодо цієї гри приймуть пізніше.

У сезоні 2016/2017 років “зелено-білі” у заліковому активі набрали 42 пункти. Втім це – лише сьоме місце, враховуючи підсумковий розподіл команд по двох підгрупах.

Богдан ЛЕБІДЬ

Журналіст