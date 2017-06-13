Завершено чемпіонати України з футболу сезону 2016/17 років у першій та другій лігах. В останньому турі ФК “Полтава” приймав “Гірник-Спорт” із Горішніх Плавнів. Земляки записали на свій рахунок бойову нічию – 2:2.

Друголіговий “Кремінь” вдома переміг ФК “Нікополь-НПГУ” – 3:1.

За підсумками чемпіонату першої ліги, путівки до вищого дивізіону здобули маріупольський “Іллічівець”, який переміг із 81 очком, та чернігівська “Десна”, 74 пункти якої дозволили завоювати “срібло”.

“Гірник-Спорт” фінішував на 11-й сходинці (43 очки), ФК “Полтава” – на 12-му місці (40 очок). До речі, ФК “Полтава” так і завершив чемпіонат, жодного разу не вигравши вдома у 2017 році. А “Гірник-Спорт” за весну 2017-го не програвав на своєму полі.

Одеська “Жемчужина” перемогла у чемпіонаті України серед команд другої ліги. Вона завершила сезон на першому місці, набравши 76 очок. Другим фінішував “Рух” із Винників Львівської області, у якого на 2 очки менше. У Кременчуцького “Кременя” 68 пунктів і третє місце.

Ці команди вже забронювали собі путівки до першого дивізіону. Доля ще однієї путівки визначиться у стикових матчах між ПФК “Суми” та командою “Балкани” із Одеської області.

Степан КРАВЧЕНКО

Журналіст