Матч пам’яті

Опубліковано: 13 Червня 2017

У  Полтаві відбувся товариський матч пам’яті з футболу наших колег – журналістів Олександра Кулика та Олександра Стадниченка. До Полтави завітала збірна журналістів України. Їй протистояла команда полтавських журналістів – ПСЖ. Наші земляки були сильнішими, здолавши суперників із перевагою в чотири м’ячі – 6:2. Втім, звісно, головним у цьому матчі був не рахунок, а нагода поспілкуватися майстрам пера і згадати Олександра Кулика та Олександра Стадниченка, які молодими пішли у засвіти, зробивши вагомий внесок у справу популяризації професійного й аматорського футболу на Полтавщині.
Організатором поєдинку виступив сайт “Полтава 365”. Серед інформаційних спонсорів була Всеукраїнська громадсько-політична газета “Зоря Полтавщини”. Кращим гравцям матчу вручили цінні подарунки від газети “Полтавська Думка”, заснованої Олександром Куликом.

Роман ТКАЧ
Журналіст

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Рубрика: ГОЛОВНА
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