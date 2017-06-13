У Полтаві відбувся товариський матч пам’яті з футболу наших колег – журналістів Олександра Кулика та Олександра Стадниченка. До Полтави завітала збірна журналістів України. Їй протистояла команда полтавських журналістів – ПСЖ. Наші земляки були сильнішими, здолавши суперників із перевагою в чотири м’ячі – 6:2. Втім, звісно, головним у цьому матчі був не рахунок, а нагода поспілкуватися майстрам пера і згадати Олександра Кулика та Олександра Стадниченка, які молодими пішли у засвіти, зробивши вагомий внесок у справу популяризації професійного й аматорського футболу на Полтавщині.

Організатором поєдинку виступив сайт “Полтава 365”. Серед інформаційних спонсорів була Всеукраїнська громадсько-політична газета “Зоря Полтавщини”. Кращим гравцям матчу вручили цінні подарунки від газети “Полтавська Думка”, заснованої Олександром Куликом.

Роман ТКАЧ

Журналіст