Нещодавно довелося стати свідком досить цікавої сцени. Подружжя пенсіонерів у аптеці побилося об заклад із провізором, що вони знайдуть ліки, які були їм потрібні, за більш помірну ціну. Сіли в куточку, дістали смартфон і без поспіху почали роздивлятися цінові пропозиції. Через 10 хвилин працівник фармації був змушений розрахуватися валідолом, який він програв. А задоволене подружжя рушило на пошуки аптеки. Причому, судячи з усього, попередньо з’ясувавши оптимальний маршрут на мапі.

Усе це викликало справжній шок. Ще рік тому здавалося, що мобільний Інтернет – це виключно для молоді, яка не уявляє себе без цілодобового доступу до музики, відео та популярних соціальних мереж. Та ще для бізнесу, якому важливо постійно бути в курсі всього, що відбувається на ринку: від новин та цінових коливань до наявних пропозицій. А тепер виявилося, що завдяки якісному та доступному 3G аудиторія фанатів мобільного Інтернету зростає так само швидко, як і покриття у лідера телеком-послуг – компанії “Київстар”. Особливо серед тих, для кого смартфон перетворився на компактний та зручний замінник стаціонарного комп’ютера.

Випускники та студенти відтепер не лише розважаються, а й готуються до вступних іспитів і сесій, розширюють свій світогляд.

Іван, випускник сільської школи: “Якби не 3G, я навряд чи успішно здав би ЗНО. А так знайшов підготовчі он-лайн-курси – і мої бали дозволили мені вільно обирати вуз для вступу”.

Світлана, студентка: “Моя мета – досконале знання іноземної мови. Записалася на інтернет-курси. Плюс лекції на YouTube з моїх улюблених тем. Завдяки 3G я відчуваю себе абсолютно вільною”.

Помітно збільшилася популярність мобільного Інтернету серед підприємців. Сьогодні 3G є незамінним не лише для великого бізнесу та трейдерів, а й для представників малого та середнього бізнесу.

Петро Миколайович, приватний підприємець: “Частину бізнесу переніс до Інтернету. Шукаю замовників, продаю продукцію, знаходжу комплектуючі та деталі для особливих випадків. Знаю, де і коли відбуваються ярмарки, це допомагає знайти нових клієнтів, розширити ринки збуту”.

Олександр Вікторович, працює вдома: “Всі говорять, що в мене золоті руки, але техніка стає дедалі різноманітнішою. Та я і сам полюбляю покопирсатися з тим, що складніше. 3G дає можливість знайти будь-яку інструкцію, навіть її відеоваріант, отримати професійну пораду”.

Не відстають від бізнесу працівники сфери освіти та охорони здоров’я. Те, що здавалося віддаленим майбутнім, набуває рис реальності вже зараз.

Ганна Василівна, фельдшер: “У сільській місцевості може статися будь-що. Часом погода заважає доправити хворого до міста на консультацію. Сьогодні це можна зробити дистанційно, а незабаром – навіть консиліуми проводити”.

Віра Сергіївна, вчитель: “Для мене мобільний Інтернет є просто незамінним. Шукаю інформацію, підвищую кваліфікацію. Якщо потрібно, можу переговорити з батьками, якщо учень із сусіднього селища, можу допомогти тим, хто захворів”.

Ось і виходить, що 3G дедалі більше стає невіддільною частиною нашого життя. Він робить його багатшим (на спілкування, інформацію, почуття) та комфортнішим (дає вибір, нові інструменти та горизонти). Тому не варто втрачати нові можливості. Тим більше, якщо вони усього на відстані одного кліку на мобільному телефоні.

Ірина НАУМОВА

Журналіст