ПрАТ “АвтоКрАЗ” відвантажило спецзамовнику – лідеру серед постачальників дизельних генераторів та компресорної техніки на території України – партію всюдихідної техніки КрАЗ. Це бортові автомобілі КрАЗ-6322 та сідельний тягач КрАЗ-6443 колісної формули 6х6.

Уся партія виготовлених українським виробником – ПрАТ “АвтоКрАЗ” – автомобілів оснащена рядним турбонаддувним 6-циліндровим двигуном Євро-5 потужністю 375 кінських сил. У складі силової установки – дводіапазонні механічні 9-ступеневі коробки передач. Бортові вантажівки призначені для перевезення різних вантажів і людей. На вимогу замовника платформа має надставні борти, буксирний пристрій та пневмоелектровиводи на причіп. Сідельний тягач КрАЗ-6443 розрахований на 48 тонн допустимої повної маси напівпричепа, що буксирується, та 59 тонн повної маси автопоїзда, а також має 17-тонне вертикальне навантаження на сідельно-зчіпний пристрій.

Усі вантажівки, згідно з договором, пофарбовані у біло-голубий колір, бо після монтажу на них замовником спеціального обладнання будуть задіяні в обслуговуванні українських атомних електростанцій.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст