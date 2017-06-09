Вітер доносить з поля запах скошених трав. В угіддях ТОВ “Агрофірма “Маяк” Котелевського району триває заготівля білково-вітамінних кормів для потреб тваринництва. Тисячу гектарів цього року відвели для багаторічних трав. Урожай на зелених жнивах трударі планують збирати влітку тричі, адже поголів’я ВРХ треба годувати чимале – 7 тисяч, із них дійних корів – 2,5 тисячі. Зараз триває перший укіс – збирають люцерну.

– Із більш ніж половини площ зелені корми вже заготовили. Стан рослин хороший, через дощі виникла невелика затримка з початком косовиці, але надолужуємо. Вологість трав у нормі. Плануємо впоратися за 10 днів – щодня зелену масу на сінаж отримуємо зі стогектарної площі, – розповів головний агроном агрофірми “Маяк” Володимир Вербич.

Кормозаготівля – процес копіткий і важливий, потребує чіткої організації роботи різних ланок.

Стеблини соковитої трави один трактор скошує, інший згрібає у валки. Далі спеціальний комбайн підбирає люцерну, подрібнює її в зелену масу, розщеплює грубі стебла, одночасно додаючи консервант, і насипає все це на вантажівку з причепом. КамАЗи слідують за комбайном один за одним, завантажуються і привозять свій вантаж на величезний двір біля ферми. Тут зелену масу трамбують тракторами, а потім накривають плівкою. Так зберігається сінаж, окремо заготовляються сіно й солома і теж закладаються у силосні ями. Перед кожною годівлею тварин кормозмішувач поєднує ці три складові їхнього меню. В отриману суміш додаються комбікорми виробництва власного комбікормового заводу “Маяка”, спеціальна пивна дробина, яку закуповує господарство, – і обід для корів готовий. Про особливості складного технологічного процесу розповів головний зоотехнік агрофірми Сергій Грищенко.

– Нам треба заготовити найбільш якісні корми, взяти по максимуму зеленої маси. Сінаж має бути із вмістом білка не менше 22 відсотків, – пояснює фахівець. – Тоді в раціоні корів зменшується кількість концентрованих кормів, які більш затратні й негативно впливають на здоров’я тварин. Тому скошуємо трави в початковій фазі бутонізації, до початку цвітіння. Нехай об’єм виходить менший, але корми – якісніші. Раціон у корів однаковий увесь рік.

Нещодавно придбаний один із найпотужніших в Україні кормозбиральний комбайн KRONE експлуатується перший рік. На нього припадає найбільший обсяг роботи. Працює на новій техніці досвідчений комбайнер Петро Мовчун.

– Хороша машина, зручна в керуванні, все комп’ютеризовано, поліпшується якість заготівлі кормів, і умови для роботи гарні, – розповідає механізатор. Опанувавши впродовж трудового життя не один тип комбайна, залюбки сів за кермо нового велетня.

На трамбуванні на новому тракторі “Нью Холанд” працює молодий тракторист Анатолій Салашний. До речі, трактор такого класу з 50-тонним причепом в 2016 році встановив рекорд із внесення органічних добрив – більше 2 тисяч тонн за добу. Агрофірма “Маяк” має такий же агрегат і такий же причіп.

– На ямі одночасно трамбують зелену масу три одиниці техніки: один трактор масою 24 тонни і два – по 16 тонн. Потрібне оптимальне навантаження. Маса пресується, з неї витісняється повітря, щоб процес консервування проходив за технологією, вологість тримаємо в межах 63–68 процентів, – продовжує показувати всі процеси кормозаготівлі головний зоотехнік.

Загалом на зелених жнивах бригадним методом щозміни трудяться 15 людей. Серед них – і трудова династія трактористів Задорожних – батько із синами.

Заготовлених кормів вистачає на весь рік – до нового урожаю. На молочних фермах агрофірми надоюють у середньому по 25 літрів молока на фуражну корову за день. Загалом на підприємстві виробляється 60 тонн молочної сировини за добу. Поголів’я корів розширюється за рахунок власної генетики.

– У той час, коли в країні зберігається тенденція до значного зменшення поголів’я корів, ми його нарощуємо власним відтворенням, – коментує директор сільгосппідприємства, заслужений працівник сільського господарства Вячеслав Прийма. – Приміром, тут, на фермі “Годувальниця-1”, де ми знаходимось, збудовані два нових тваринницьких приміщення і будується третє – за власним проектом і з найкращими умовами для утримання худоби. Кожне розраховане на 140 голів. При максимальному комфорті для тварин на даній фермі утримуватимуться півтори тисячі корів. В один із нових корпусів худоба переведена в січні нинішнього року, в другий перейде найближчим часом. Корови вільно переміщуються по світлому приміщенню, їдять, відпочивають, отримують збалансований раціон, це найкращі умови для виробництва екстра-молока для дитячого харчування.

Головний інженер-будівельник агрофірми “Маяк” Олександр Коросташов розповів, що господарство будує власними силами, своїм будівельним підрозділом, який забезпечений технікою та всіма необхідними матеріалами. Для спорудження одного корпусу потрібно два місяці. Матеріали та обладнання – імпортні, вітчизняні заводи теж випускають подібну продукцію, але за якістю вона, на жаль, поки що поступається. Поїлки для тварин автоматизовані, передбачені зручні умови для огляду корів і роботи ветеринарних фахівців. На корпусах змонтовані спеціальні штори, які опускаються й піднімаються в автоматичному режимі, залежно від погодних умов і температур.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”