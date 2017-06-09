На Крюківському вагонобудівному заводі розпочали перший капітальний ремонт вітчизняного міжрегіонального швидкісного двосистемного електропоїзда ЕКр1-001 «Тарпан».

Залізницями України він уже проїхав понад мільйон кілометрів, перевіз сотні тисяч пасажирів. Із Києва до Львова, Одеси, Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя і в зворотньому напрямку (на його рахунку навіть вояж до польського Пшемисля) – наш витривалий і швидкий залізний «кінь» за час експлуатації не один раз успішно «оббігав» усю країну, довівши, що в Україні теж можуть випускати конкурентоспроможний високотехнологічний продукт – швидкісний і комфортний електропоїзд, який не поступається міжнародним аналогам.

Отже, на одометрі першого «Тарпана» – 1 мільйон 80 тисяч кілометрів. Тому, згідно з технічними умовами УЗ, він повинен пройти капітальний ремонт, незважаючи на те, що виглядає і «почуває себе» наш поїзд цілком пристойно. Та безпека пасажирів – у пріоритеті, тому правило «Після кожного мільйона кілометрів пробігу – черговий капітальний ремонт» виконується неухильно.

Для КВБЗ це теж новий досвід, такий ремонт електропоїздів тут ще не проводили. Минулого року на підприємстві успішно провели планові регламентні роботи в рамках поточного ремонту (ТР-3) вітчизняних електропоїздів ЕКр1-001 і ЕКр1-002. Всі інші види ремонту – технічне обслуговування ТО-1, ТО-3 та поточні ремонти ТР-1 і ТР-2 – проводили фахівці відділу технічного сервісу ПАТ «КВБЗ» на території Української залізничної швидкісної компанії (УЗШК).

ЕКр1-001 прибув на Крюківський вагонобудівний просто з маршруту. На заводському полігоні фахівці ПАТ «КВБЗ» спільно з представником УЗШК провели ретельний огляд стану поїзда і склали перелік вузлів і деталей, що підлягають заміні.

Члени приймальної комісії одностайно відзначили, що навіть після такої тривалої експлуатації стан поїзда, в тому числі й технічний, задовільний. Усі його системи функціонують нормально, та й крісла в салонах, тамбури, туалети – загалом у порядку, без значних пошкоджень. Видно, що УЗШК стежить за станом і дбайливо експлуатує швидкісний рухомий склад, а вандалам, мабуть, квитки в швидкісному поїзді не по кишені.

Однак плановій ревізії під час першого капітального ремонту підлягає все обладнання. Основний обсяг робіт – ремонт та відновлення ходових частин. Проведуть перевірку, необхідний ремонт і обслуговування системи кондиціонування, діагностику технічного стану та ремонт електрообладнання поїзда, систем керування, інтер’єрів салонів, санвузлів, контрольно-вимірювальних приладів, тягового електрообладнання. Що стосується кузовів вагонів, то за планом буде відновлено близько половини їхнього лакофарбового покриття.

Основний обсяг ремонтних робіт виконуватимуть працівники корпусу пасажирського вагонобудування та півскатно-візкового цеху, але задіяні в них будуть практично всі підрозділи КВБЗ. Співвиконавцями ремонту виступають і давні партнери крюківських вагонобудівників – НВП «Хартрон-Експрес», ПАТ «Завод «Екватор», ПАТ «Укрелектроапарат» та інші.

Головний конструктор моторвагонного пасажирського рухомого складу підприємства Олексій Гречкін зазначає, що основна мета проведення капітального ремонту електропоїзда – привести всі його системи практично до первісного (як до експлуатації) технічного стану. Це забезпечить електропоїзду можливість без проблем «пробігти» наступний мільйон кілометрів.

Валентина ГЕРАСИМЕНКО

Журналіст